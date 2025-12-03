Google donne le coup d'envoi de nouveautés pour Android 16. Avec cette mise à jour Android 16 QPR2 qui est la seconde de l'année, c'est la stratégie de sorties plus fréquentes plutôt qu'une seule version majeure par an. Le déploiement concerne d'abord les appareils Pixel.

Des nouveautés centrées sur l'IA

Pour la gestion des notifications, la mise à jour d'Android 16 introduit des résumés de notifications alimentés par l'IA, capables de condenser de longs messages ou des discussions de groupe pour en offrir un aperçu rapide. Google précise un traitement des données en local sur l'appareil.

Parallèlement, l'organisateur de notifications regroupe et met en sourdine les alertes de faible priorité, comme les promotions ou les actualités, afin de libérer l'utilisateur du bruit numérique.

Avec une amélioration de la fonction Circle to Search, il devient possible de l'utiliser pour analyser des messages suspects. Un aperçu généré par l'IA indique si le message est probablement une arnaque et suggère les prochaines étapes à suivre.

Une personnalisation et un contrôle améliorés

Android 16 QPR2 enrichit les options de personnalisation avec le choix des formes d'icônes pour l'écran d'accueil. De plus, les icônes à thème sont appliquées automatiquement à toutes les applications pour un rendu plus cohérent.

Le mode sombre a également été étendu pour assombrir la plupart des applications, même celles qui ne le proposent pas nativement, ce qui contribue à économiser la batterie et à réduire la fatigue oculaire.

Google simplifie aussi la gestion des appareils pour les familles. Une section Contrôle Parental fait son apparition directement dans les Paramètres d'Android. Protégée par un code PIN, elle permet aux parents de définir des limites de temps d'écran, de programmer des périodes de pause ou de contrôler l'utilisation des applications directement sur l'appareil de l'enfant.

Cette interface offre en outre un accès direct pour configurer Google Family Link et ses fonctionnalités plus avancées.

D'autres fonctionnalités pour tous les utilisateurs Android

Au-delà des nouveautés exclusives à Android 16, plusieurs améliorations concernent l'ensemble de l'écosystème. Call Reason (en bêta) permettra prochainement de signaler un appel comme urgent à un contact enregistré, qui verra cette mention s'afficher sur son écran.

Les Expressive Captions enrichissent les sous-titres en temps réel en y ajoutant des indicateurs d'émotion, offrant un contexte complet même lorsque le son est coupé. C'est plus globalement l'accessibilité qui est renforcée.

L'expérience utilisateur générale bénéficie d'ajustements. Le navigateur Chrome sur Android intègre l'épinglage d'onglets. Google Messages facilite le départ des conversations de groupe indésirables grâce à une alerte qui s'affiche lors d'une invitation par un numéro inconnu.