Google a modifié son calendrier de sortie pour les versions d'Android. C'est désormais une version majeure au deuxième trimestre et une version mineure au quatrième trimestre.

Pour les développeurs, la version du deuxième trimestre est la seule de l'année à inclure des changements de comportement du système susceptibles d'affecter les applications. Au quatrième trimestre, des mises à jour de fonctionnalités, des optimisations et des corrections de bugs sont au programme.

Google a également prévu des versions au premier trimestre et au troisième trimestre en tant que mises à jour incrémentielles.

Pas de Material 3 Expressive pour le moment

En conséquence du nouveau calendrier, Android 16 est d'ores et déjà disponible. Le déploiement concerne dans un premier temps les appareils Pixel (à partir du Pixel 6), avant de s'étendre aux appareils d'autres fabricants plus tard cette année.

Si Android 16 est en capacité d'accueillir le nouveau design Material 3 Expressive (après Material You ou Material Design 3) pour un renouvellement de l'interface, celui-ci n'est pas encore proposé. Il devrait arriver en septembre prochain.

Il en est de même pour le mode s'appuyant sur la plateforme DeX de Samsung, avec la possibilité d'une connexion à un écran externe pour une expérience de bureau étendue. Il est à l'essai pour les développeurs.

Live Updates et notifications optimisées

Pour les Live Updates avec Android 16, Google indique une disponibilité initiale sur les applications de VTC et de livraison de repas compatibles. Cette nouvelle classe de notifications a pour but d'aider les utilisateurs à surveiller et à avoir accès plus rapidement aux activités importantes en cours.

De telles notifications dynamiques sur l'écran de verrouillage font écho à la fonctionnalité Live Activities avec la Dynamic Island d'Apple sur iOS. La fonctionnalité sera intégrée dans la Now Bar de Samsung, ainsi que les Live Alerts d'Oppo et OnePlus.

Les notifications sont en tout cas optimisées et Android 16 regroupera automatiquement les notifications d'une même application. Le but annoncé est de préserver un affichage compact et organisé.

Aides auditives et Protection Avancée

Android 16 comprend des améliorations pour les utilisateurs d'aides auditives. Avec compatibilité LE Audio nécessaire, ils pourront avoir recours au micro du smartphone Android pour des appels plus clairs dans les environnements bruyants. En outre, des commandes natives pour les aides auditives sont intégrées dans Android 16.

Avec Android 16, la Protection Avancée se démocratise. Plus facile à activer, elle incarne le plus haut niveau de sécurité de Google via des mesures de sécurité supplémentaires pour la protection des appareils et des données contre des attaques sophistiqués.

Quand l'option est activée, le téléphone ne se connectera pas aux anciens réseaux 2G, bloquera les sites ne disposant pas de fonctionnalités de sécurité modernes et empêchera l'accès au système par des périphériques en USB.

Pour Android 16, Google signale également les captures d'écran HDR, le taux de rafraîchissement adaptatif et une vérification d'identité améliorée.