Après une belle fuite et boulette ayant gâché l'effet de surprise, Google officialise en bonne et due forme Material Design 3. Un nouveau design qui sera mis en pratique pour l'interface d'Android 16 et prendra ainsi la suite de Material You (Material Design 3).

« Material 3 Expressive vous offre de nouvelles façons d'exprimer votre style et votre personnalité, propose des interactions fluides et affiche des informations utiles et agréables à regarder. » Google parle de rendre un appareil unique.

L'accent est toujours mis sur la personnalisation, mais elle est davantage poussée. Google défend une esthétique à la fois moderne et efficace, sachant qu'elle se retrouvera également sur Wear OS 6, puis devrait être largement étendue.

De l'audace avec Material 3 Expressive

Material 3 Expressive partage divers éléments de design avec Material You qui avait été introduit il y a quatre ans. Pas de Material Design 4, mais une évolution manifestement plus audacieuse, avec le risque qu'elle ne plaise pas à tout le monde. C'est un peu la loi du genre.

Le risque est calculé puisque Material 3 Expressive est le résultat de 46 études distinctes avec des centaines de designs et plus de 18 000 participants dans le monde entier. « Les principes de Material 3 Expressive s'appuient sur des recherches solides et les meilleures pratiques d'utilisabilité. »

Reste une volonté manifeste de séduire et d'attirer les jeunes utilisateurs avec ce design expressif et coloré qui est certainement plus au goût du jour. Une difficulté pour Google pourrait être l'adaptation des divers fabricants d'appareils Android susceptibles de ne pas adopter pleinement les codes de Material 3 Expressive via leurs surcouches.

Tout en rondeur, couleur et effets subtils

Parmi divers aspects mis en avant, Google souligne de nouveaux thèmes de couleurs dynamiques, des éléments réactifs et une typographie plus singulière pour affirmer un style et des préférences. Des choix visuels qui seront intégrés dans les applications populaires du groupe.

Alors que des formes changent pour des boutons et que la configuration personnelle est améliorée, Material 3 Expressive doit permettre de repérer rapidement des éléments de l'interface. À ce titre, ce serait un atout pour les utilisateurs plus âgés et par rapport à la dextérité des utilisateurs plus jeunes.

Avec la barre de notifications et les paramètres rapides, Material 3 Expressive permettra d'épingler davantage d'éléments et les tuiles seront redimensionnables. Pour donner un effet de profondeur, un flou d'arrière-plan est ajouté à la barre. En balayant une notification, les autres réagissent légèrement et une vibration haptique est associée à la suppression.

Google précise que de telles subtilités sont appliquées un peu partout et cite la fermeture d'une application ou encore l'ajustement du volume.

Une nouveauté Live Update

Une nouvelle fonctionnalité est Live Update. Elle fait écho à Live Activities d'Apple pour iOS. Avec des mises à jour en temps réel, il est question d'aider à suivre facilement les notifications de progression de certaines applications.

« Après avoir passé une commande Uber Eats, vous recevez une mise à jour en direct pour suivre la progression de votre livraison », écrit Google à titre d'exemple. Les mises à jour sont mises en évidence pour ne pas les louper.