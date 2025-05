Avec Material 3 Expressive, Google prépare la suite de Material You (ou Material Design 3) en matière de règles de design pour l'interface graphique de ses services et applications, et à retrouver pour le système d'exploitation Android.

Dans le cadre de l'édition 2025 de la conférence Google I/O, une session sera consacrée à Material 3 Expressive. Pour la dernière bêta d'Android 16, Android Authority a mis au jour des changements cachés de l'interface qui sont en rapport.

Repérée par 9toGoogle, une publication sur Google Design fait les présentations avec Material 3 Expressive. Une telle publication semble accidentelle et a été retirée. Elle a néanmoins eu le temps d'être archivée par la Wayback Machine.

Expressivité, utilisabilité et coolness

Les informations divulguées suggèrent une approche pour une plus grande « expressivité » et la volonté de susciter une émotion chez l'utilisateur. Material 3 Expressive s'appuie sur des éléments comme « la couleur, la forme, la taille, le mouvement et le confinement » pour attirer l'attention sur les éléments importants de l'interface et regrouper les éléments similaires.

La publication souligne une utilisation audacieuse des formes et des couleurs, afin de créer des expériences agréables pour l'utilisateur. Elle indique en outre que Material 3 Expressive gomme les effets de l'âge en permettant à des utilisateurs plus âgés d'être aussi performants que leurs homologues plus jeunes pour repérer rapidement des éléments de l'interface.

Tout en améliorant l'utilisabilité, le design expressif aurait pour effet d'augmenter de manière notable la perception d'un produit à être cool en raison d'une qualité esthétique.

Avec une mise en garde

Un point de vigilance pour Material 3 Expressive et l'expressivité est de respecter des conventions déjà bien établies. Sans quoi, le risque serait de nuire à l'utilisabilité, même si le design est jugé moderne et enthousiasmant.

La fonctionnalité principale et la clarté ne doivent ainsi pas être compromises pour des effets visuels.