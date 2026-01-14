Des utilisateurs d'appareils Android ont signalé un comportement étrange et frustrant avec des touches de volume qui ne fonctionnent plus comme prévu. Suite aux signalements, Google confirme l'existence d'un bug qui est lié à une fonctionnalité d'accessibilité spécifique : Select to Speak (ou Sélectionner pour écouter).

Le bug avec l'activation de Select to Speak

Le problème se manifeste de deux manières principales. Toute pression sur les touches de volume ajuste le volume d'accessibilité au lieu du volume multimédia. Les utilisateurs qui souhaitent monter le son de leur musique ou d'une vidéo se retrouvent alors dans l'impasse.

Deuxièmement, l'utilisation des touches de volume comme déclencheur pour prendre une photo dans l'application Appareil photo ne fonctionne plus non plus.

Google planche activement sur un correctif, sans toutefois donner de calendrier précis pour un déploiement.

Se priver de Select to Speak en attendant

En attendant qu'une mise à jour système vienne résoudre ce bug, Google fournit une solution de contournement simple... la désactivation temporair de Select to Speak.

Il faut se rendre dans les Paramètres, puis naviguer vers Accessibilité et " Sélectionner pour écouter " dans la catégorie Affichage, afin de désactiver le raccourci associé.