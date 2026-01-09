Comme chaque mois, Google libère sa mise à jour de sécurité pour Android. Celle de janvier 2026 s'attaque à une vulnérabilité jugée critique. Une bonne nouvelle pour l'écosystème. Mais pendant que l'OS se renforce, les propriétaires de smartphones Google Pixel, eux, restent sur leur faim, confrontés à une série de dysfonctionnements agaçants que ce nouveau patch ignore superbement.

Quelle est cette faille critique corrigée par Google ?

Le bulletin de sécurité de ce mois-ci est plus léger que d'habitude. Google a en effet décidé de passer à un rythme trimestriel pour la communication sur la plupart des vulnérabilités. Il met cependant en lumière une faille critique identifiée sous la référence CVE-2025-54957.

Cette vulnérabilité concerne directement le codec Dolby Digital Plus, essentiel à la lecture de fichiers audio sur Android. Concrètement, elle permettrait de modifier les métadonnées d'un fichier audio, pouvant ainsi provoquer le crash du lecteur. Le risque majeur réside dans la possibilité d'une attaque "zero-click" si un utilisateur reçoit un fichier audio corrompu via une simple application de messagerie.

Pourquoi les utilisateurs de Pixel sont-ils laissés pour compte ?

Ironiquement, cette vulnérabilité spécifique avait déjà été corrigée sur les appareils Pixel lors du patch de décembre. Le véritable problème est ailleurs. Les utilisateurs de la gamme Pixel, notamment les modèles 10 et 9, attendent désespérément un correctif pour une série de bugs introduits par de précédentes mises à jour, dont le fameux "Pixel Drop" de décembre.

Les dysfonctionnements sont variés et particulièrement handicapants : écrans qui ne répondent plus, gestes tactiles inopérants, ou encore des soucis avec l'affichage "Always-On Display". Pire encore, une récente mise à jour du système Google Play a aggravé la situation pour certains, provoquant des écrans noirs et des redémarrages aléatoires sur les Pixel 10 et Pixel 10 Pro.

Comment se manifestent ces nouveaux bugs sur les Pixel ?

Le scénario est devenu tristement classique pour certains possesseurs de Pixel. Après avoir installé la dernière mise à jour du système Google Play (un patch de 15 Mo), l'appareil exige un redémarrage. C'est là que les choses se compliquent. Certains utilisateurs se retrouvent face à un écran noir complet, bien que le téléphone vibre au contact du bouton d'alimentation.

Pour d'autres, le smartphone redémarre mais le Pixel Launcher ne se charge jamais, laissant seulement le fond d'écran visible. La seule solution consiste souvent à forcer un nouveau redémarrage ou à brancher l'appareil à une source d'alimentation pour qu'il reprenne ses esprits. Le manque de transparence de Google sur la nature de ces correctifs et les problèmes qu'ils engendrent ne fait qu'ajouter à la frustration générale.

Quelle est la position de Google face à ces problèmes ?

Face à cette accumulation de problèmes, la communication de Google reste floue. La firme n'a pas fourni d'explications claires sur l'origine des blocages post-mise à jour. L'étiquette "Dernière mise à jour de sécurité de Google" affichée pour un patch qui semble introduire plus de problèmes que de solutions laisse perplexe.

La seule recommandation officielle reste l'instruction générique de redémarrer le téléphone en cas de blocage. Pendant ce temps, les utilisateurs attendent un geste concret, une mise à jour dédiée qui viendrait enfin stabiliser une expérience logicielle autrefois exemplaire. Le calendrier de déploiement de Google étant notoirement imprévisible, l'espoir demeure, mais l'impatience grandit.

Foire Aux Questions (FAQ)

La mise à jour de janvier est-elle importante for tous les utilisateurs Android ?

Oui, absolument. Elle corrige une faille de sécurité critique (CVE-2025-54957) qui pourrait être exploitée via un simple fichier audio. Il est vivement recommandé de l'installer dès qu'elle est disponible sur votre appareil.

Mon Pixel est affecté par des bugs, que dois-je faire ?

Si vous rencontrez des problèmes d'écran noir ou de blocage après une mise à jour, la première étape est de forcer un redémarrage de votre appareil. Si le problème persiste, contacter le support Google est la meilleure option en attendant un correctif officiel.

Tous les modèles de Pixel sont-ils touchés par ces problèmes ?

Non, les dysfonctionnements ne semblent pas toucher tous les appareils de la même manière. Les rapports concernent principalement les gammes Pixel 10, Pixel 10 Pro et certains Pixel 9, mais le comportement peut varier d'un téléphone à l'autre.