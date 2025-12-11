Une nouvelle fonctionnalité Emergency Live Video sur Android est annoncée par Google. Elle permet aux utilisateurs de partager un flux vidéo en direct depuis leur smartphone vers les centres d'appel d'urgence.

Le principe de fonctionnement

Lors d'un appel ou d'un message texte d'urgence, si l'opérateur juge qu'une vue de la scène serait utile, il peut envoyer une requête au téléphone de l'utilisateur. Une notification apparaît alors à l'écran, proposant de démarrer le partage vidéo avec les services d'urgence.

Le processus est conçu pour ne nécessiter aucune configuration préalable de la part de l'utilisateur, et l'activation se fait en une seule pression sur l'écran. Le flux vidéo est chiffré par défaut et l'utilisateur garde le contrôle total. Il peut décider d'accepter ou de refuser le partage, et peut l'interrompre instantanément à tout moment.

À partir d'Android 8

La fonctionnalité Emergency Live Video est accessible sur les appareils fonctionnant avec Android 8 ou une version ultérieure, et disposant des services Google Play.

Sans surprise, c'est aux États-Unis que le déploiement a commencé, mais aussi pour certaines régions d'Allemagne et du Mexique. Google précise travailler en étroite collaboration avec les organisations de sécurité publique pour étendre cette capacité à d'autres zones du monde.

Aux États-Unis, le service s'appuie sur des plateformes partenaires comme RapidSOS, Motorola Solutions et Prepared911.