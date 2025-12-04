Le classement AnTuTu de novembre 2025 place le RedMagic 11 Pro au sommet des smartphones Android, frôlant les 4 millions de points. Propulsé par un Snapdragon 8 Elite Gen 5, sa performance est indissociable d'un refroidissement actif.

Cette nouvelle hiérarchie révèle une compétition féroce où le Dimensity 9500 de MediaTek talonne Qualcomm, remettant en question la seule suprématie de la puissance brute.

Qualcomm assoit sa domination, le podium en ligne de mire

Le verdict mensuel de la célèbre plateforme de mesure de performance est sans appel : Qualcomm reste le maître incontesté du segment haut de gamme. Le fabricant de puces place huit de ses processeurs dans le top dix mondial, une démonstration de force portée par ses fleurons, les Snapdragon 8 Elite et Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Le podium est d'ailleurs entièrement occupé par des appareils équipés de cette dernière puce, confirmant sa supériorité en matière de puissance de calcul brute.

En tête de liste, le REDMAGIC 11 Pro s'impose comme le leader avec un score impressionnant de 3 933 699 points, un chiffre qui le rapproche du seuil symbolique des quatre millions.

Il n'apparaît pas encore dans ce classement mais le realme GT 8 Pro équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, que nous avons pu tester, dépasse lui aussi les 3,9 millions de points sur AnTuTu.

Il est suivi par le iQOO 15 et le OnePlus 15 (testé ici même), qui complètent ce trio de tête. Ces trois smartphones partagent une configuration matérielle robuste, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, signalant une tendance claire vers des fiches techniques conçues pour les joueurs et les utilisateurs les plus exigeants.

Le refroidissement, véritable arbitre de la puissance ?

Si le snapdragon 8 Elite Gen 5 est le moteur de la victoire, le secret de la première place du Red Magic 11 Pro réside ailleurs : dans son système de refroidissement particulièrement sophistiqué.

L'appareil intègre une chambre à vapeur, du métal liquide, une couche de dissipation en cuivre et même un ventilateur physique tournant à 24 000 tours par minute. Mais sa vraie nouveauté repose sur un circuit de refroidissement liquide, une première sur smartphone.

Cet arsenal permet de maintenir des températures basses et d'éviter le bridage thermique, garantissant ainsi que le processeur peut fonctionner à son plein potentiel sur la durée.

Cette particularité est essentielle, car sans ce refroidissement actif, le paysage des benchmarks montre un tout autre visage. Le Dimensity 9500 de MediaTek, qui équipe notamment les Oppo Find X9 Pro et Vivo X300 Pro, se révèle légèrement plus performant lorsque les deux puces sont évaluées avec un refroidissement passif.

La gestion thermique est donc devenue la véritable ligne de partage, prouvant que la course à la puissance ne se gagne plus uniquement sur le papier.

MediaTek, l'autre grand gagnant du marché

Bien que Qualcomm domine le segment premium, le tableau est bien différent sur le marché du milieu de gamme. Dans cette catégorie, c'est MediaTek qui rafle la mise, occupant la quasi-totalité des premières places avec ses puces des séries Dimensity 8300 et 8400.

Le seul représentant de Qualcomm à se frayer un chemin dans le top dix est le Snapdragon 7+ Gen 3, équipant le Realme GT Neo6 SE. Le Dimensity 9500 n'est donc que la partie visible d'une stratégie payante pour le fondeur.

Le classement AnTuTu sert de référence utile pour les consommateurs, mais il illustre surtout une dynamique industrielle fascinante. La compétition reste intense, et si le REDMAGIC 11 Pro est le champion du moment, la marge entre les concurrents se réduit.

L'enjeu pour la prochaine génération de puces sera sans doute de concilier une puissance toujours plus grande avec une efficacité énergétique et thermique irréprochable.