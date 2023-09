Alors qu'Android 14 est dans les starting-blocks, Google annonce une série de nouveautés Android qui font l'économie de cette mouture majeure pour une disponibilité. Notamment en lien avec des applications Google, elles couvrent plusieurs domaines, dont la personnalisation, la productivité et l'accessibilité.

Dans le cadre d'une mise à jour du widget " At a Glance " sur l'écran d'accueil (disponible dans les widgets Google ; Aperçu de l'Assistant), il utilise l'IA pour des informations voulues utiles le moment opportun. Elles concernent des alertes météorologiques de haute précision, des mises à jour dynamiques sur les voyages et des rappels d'événements à venir.

Avec Google Wallet, l'importation de billets et cartes peut se faire plus simplement en scannant des codes-barres ou des QR codes. Une version numérique sécurisée est stockée dans le Google Wallet personnel.

Accessibilité avec Lookout

S'appuyant sur l'appareil photo du smartphone et pour les personnes souffrant d'une déficience visuelle, Lookout est une application de vision assistée (technologie de vision par ordinateur) qui permet d'obtenir des descriptions d'images.

Une nouvelle fonctionnalité " Image Q&A " pour Lookout a recours à l'IA pour générer des descriptions plus détaillées. Lorsqu'une image est ouverte, il est possible d'utiliser la voix ou la saisie texte afin de poser des questions sur le contenu de l'image. Davantage de langues sont également prises en charge.

Android Auto et Google Fit

Pour Android Auto, Google annonce que des applications Webex de Cisco et Zoom seront ajoutées. Elles permettront de démarrer et rejoindre des conférences audio, consulter le calendrier des réunions depuis le véhicule. Les appels actifs sont gérés via Android Auto (couper le micro, mettre fin à un appel).

Les utilisateurs de Fitbit et Google Fit sont désormais en capacité de créer de nouvelles routines en rapport avec les heures de sommeil et l'heure de début du sommeil, le nombre de pas.

Un nouveau look pour Android

C'est par ailleurs l'heure pour Android d'adopter une nouvelle identité visuelle qui sera déployée dans le courant de cette année.

Un relooking 3D et diverses couleurs pour le petit robot - et mascotte - bugdroid utilisé par Google, tandis que le logo Android s'écrit en débutant par une lettre majuscule (c'était officiellement une minuscule jusqu'à présent ; android) et avec des lettres minuscules plus arrondies.

" Nous pensons que notre système de marque et la façon dont nous nous présentons visuellement au monde en tant qu'Android doivent refléter la philosophie fondamentale d'Android qui est d'être ouvert, itératif et inclusif. […] La mise à jour de notre identité visuelle représente mieux notre communauté Android et c'est aussi beaucoup de fun. "