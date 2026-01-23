Nos smartphones sont déjà capables de deviner si nous courons ou conduisons, mais les transports en commun restaient un angle mort. Google s'apprête à combler ce vide avec une nouvelle fonctionnalité baptisée « Transit mode ». Repérée dans les dernières lignes de code d'Android, cette nouveauté vise à rendre les déplacements en bus, métro ou train beaucoup plus fluides et intuitifs.

Comment ce mode va-t-il centraliser les informations de voyage ?

La principale promesse de ce mode est de vous éviter de jongler entre différentes applications pour suivre votre trajet. Le système affichera des notifications proactives et des mises à jour en temps réel directement sur votre écran d'accueil et de verrouillage. Vous recevrez des alertes sur les heures de départ, les retards potentiels et même des suggestions d'itinéraires alternatifs avant même de quitter votre domicile ou votre bureau.

Pour fonctionner, l'outil nécessitera une configuration initiale, notamment la confirmation de vos adresses de domicile et de travail. Cette centralisation des données s'appuiera fortement sur Google Maps, exigeant un accès permanent à votre localisation précise pour garantir la pertinence des informations fournies. L'objectif est clair : vous donner la bonne information au bon moment, sans effort.

Quelles automatisations sont prévues pour améliorer le confort ?

Au-delà des simples informations, le mode Transports s'attaque aux petites manipulations répétitives qui rythment les trajets. L'une des fonctionnalités les plus attendues est l'ajustement automatique des paramètres du téléphone. Les lignes de code découvertes indiquent que le système pourra activer le Bluetooth dès le début de votre trajet, permettant à vos écouteurs de se connecter sans aucune intervention manuelle.

De la même manière, le volume de votre appareil pourra être géré automatiquement. Fini le risque de diffuser votre musique à tout le wagon par accident. Le mode pourra basculer en silencieux, en mode vibreur ou ajuster le niveau sonore selon des profils personnalisables.

Comment le système apprendra-t-il de nos habitudes ?

Pour offrir des alertes véritablement pertinentes, le mode Transports ne se contentera pas d'une configuration manuelle. Il utilisera l'apprentissage automatique pour comprendre votre routine. Le système aura besoin de « quelques semaines » pour analyser vos déplacements via l'historique de vos positions, la fameuse « Timeline » de Google. Cette phase d'apprentissage lui permettra de conceptualiser votre emploi du temps et d'anticiper vos besoins.

L'activation de cette intelligence proactive impliquera cependant des concessions sur la vie privée, notamment en autorisant Google Maps à suivre votre position en permanence. L'accès à ce mode se fera probablement via une nouvelle tuile dans les paramètres rapides. Bien que l'activation semble manuelle au départ, il n'est pas exclu que Google propose à terme une détection 100 % automatique, à l'image du mode Conduite. La date de déploiement reste inconnue, mais tout indique une arrivée prochaine via une mise à jour majeure d’Android.