Inspiré par le fonctionnement de Waze, le service de cartographie de Google repose en grande partie sur les contributions des utilisateurs pour fournir des informations en temps réel. Qu'il s'agisse d'un accident, de travaux ou d'un simple ralentissement, chaque signalement enrichit l'expérience collective. Cependant, jusqu'à présent, une fois une alerte envoyée, l'utilisateur perdait tout contrôle dessus. Le rapport ne disparaissait qu'après avoir été confirmé ou infirmé par d'autres conducteurs, sans aucune possibilité de suppression manuelle. Une situation qui s'apprête à changer.

Comment cette nouvelle option de suppression fonctionnera-t-elle ?

La nouveauté a été repérée dans le code de la version 26.04.01 de Google Maps. Une option, dont le nom pourrait être « Effacer tous les rapports d'incidents », fera son apparition dans les paramètres de l'application, au sein du menu Position et confidentialité. Son fonctionnement est radical mais simple : en l'activant, l'utilisateur coupera tous les liens entre son compte Google et l'ensemble de ses contributions passées. Les rapports seront alors définitivement supprimés de la base de données publique dès qu'ils atteindront leur date d'expiration naturelle.

Avant toute action irréversible, Google affichera un avertissement clair précisant que tous les signalements d'incidents, d'état des routes ou de problèmes de transport seront visés. Seuls les rapports encore actifs sur la carte au moment de la suppression seront conservés temporairement, mais ils seront immédiatement anonymisés avant de disparaître à leur tour une fois devenus obsolètes. Cela garantit une dissociation complète et rapide du compte utilisateur.

Quelles sont les limites de cette fonctionnalité ?

Si cette avancée est saluée, elle souffre pour l'instant d'un important manque de granularité. La fonctionnalité se présente sous la forme d'une approche « tout ou rien », ne laissant aucune place à la nuance. Il sera impossible de cibler des rapports spécifiques ou de filtrer les suppressions sur une période donnée, comme la dernière heure ou la dernière journée.

Cette approche pose un problème en cas d'erreur de manipulation. Si un utilisateur signale par erreur un radar ou un bouchon inexistant, sa seule option pour corriger le tir sera de vider tout son historique de contribution. Une solution bien peu pratique, qui pourrait décourager les contributeurs les plus actifs à l'utiliser. Il faudra attendre de voir si Google envisage d'affiner cet outil à l'avenir en réponse aux retours des utilisateurs.

Quels autres changements sont prévus pour l'interface ?

En parallèle de cette nouvelle gestion des données, les développeurs de Google Maps testent un rafraîchissement visuel de l'onglet « Contribuer ». L'interface, notamment le bandeau supérieur du profil, devrait adopter une apparence plus sobre grâce à une meilleure harmonisation des couleurs. Ce changement vise à proposer une expérience plus épurée, bien que certains pourraient la juger plus fade que l'actuelle.

L'ergonomie de l'édition de profil évolue également. La zone de saisie dédiée à la Bio ne s'affichera désormais que si le champ est vide. Pour les utilisateurs ayant déjà une description, il faudra obligatoirement passer par le bouton « Modifier mon profil » pour y apporter des changements. Il est important de noter que toutes ces modifications, bien que présentes dans le code, ne sont pas encore activées pour le grand public. Il faudra donc faire preuve d'un peu de patience avant de les voir apparaître.