En ce mois de décembre et à l'approche de Noël, Google annonce l'arrivée de nouvelles fonctionnalités Android. Plusieurs d'entre elles s'appuient sur l'IA et Gemini. Toutes ne seront pas nécessairement disponibles en français, mais un point à souligner est qu'il ne faudra pas obligatoirement disposer d'Android 15.

Se mettre au diapason de Google Assistant

En anglais pour le moment, les extensions sont un gros morceau pour l'assistant Gemini sur Android, dont une extension Spotify pour le contrôle de la lecture de musique avec des commandes vocales. D'autres extensions permettront ultérieurement le contrôle d'appareils connectés du foyer, tandis qu'il sera possible d'obtenir davantage d'informations sur des lieux et des propositions dans Google Maps.

Avec l'extension utilitaires, il est aussi possible de demander à Gemini d'appeler des contacts, de rédiger et d'envoyer des messages, de définir des alarmes, d'ouvrir l'appareil photo ou encore de contrôler les paramètres de l'appareil.

Pour l'accessibilité et plus

Également avec la caution Gemini, Image Q&A dans l'application Lookout (vision assistée) utilise désormais Gemini 1.5 Pro pour des descriptions d'images plus riches, et la possibilité de poser des questions complémentaires. Une accessibilité déployée dans le monde entier.

À l'échelle du système et pour les diffusions vidéo en direct, les sous-titres dits expressifs (en anglais) sont des sous-titres améliorés grâce à des phrases descriptives et des libellés sonores. Selon Google, il s'agit de capturer automatiquement l'intensité du moment et l'émotion dans la manière dont quelqu'un parle (volume, ton, sons…).

D'autres nouveautés sont la création des stickers avec Emoji Kitchen dans le clavier Gboard, le partage de photos, de vidéos et autres avec des codes QR dans Quick Share, ou encore l'amélioration automatique des documents numérisés dans Google Drive (supprimer les ombres, améliorer la netteté, ajuster le contraste et la balance des blancs).

Un Pixel Drop en prime

Pour des appareils Pixel de Google, les nouveautés pour Android s'ajoutent à d'autres nouveautés dans le cadre d'un Pixel Drop de décembre.

Au programme : photos Ultra HDR sur Instagram (Pixel 9), sélecteur de photos (Photo Picker) sur Snapchat (Pixel 6 et plus), Dual Screen avec mode portrait (Pixel 9 Pro Fold), mode voix claire dans l'application Enregistreur (Pixel 9), Informations enregistrées par Gemini pour la personnalisation des réponses (en anglais)…