Google annonce des améliorations de la protection contre le vol pour les appareils Android. Elles s'appuient sur des outils existants comme Theft Detection Lock (verrouillage en cas de détection de vol) et débarquent à partir d'Android 10. Néanmoins, certaines profitent aux versions ultérieures d'Android.

Le verrouillage de l'appareil renforcé

La fonctionnalité Failed Authentication Lock (verrouillage en cas d'échec de l'authenfication), qui verrouille l'écran après un nombre excessif de tentatives de connexion infructueuses, bénéficie désormais d'un interrupteur dédié dans les paramètres sur Android. Cela offre un contrôle plus granulaire aux utilisateurs.

Pour contrer les tentatives de deviner le code PIN, Google augmente en outre le temps de blocage après plusieurs échecs.

De plus, la vérification d'identité (Identity Check), qui exigeait déjà une authentification biométrique pour les actions sensibles, est maintenant étendue à toutes les applications utilisant le Biometric Prompt d'Android. Cela inclut des outils critiques comme les applications bancaires tierces et le gestionnaire de mots de passe de Google.

Des améliorations pour localiser et protéger le téléphone

L'outil Remote Lock (verrouillage à distance), accessible depuis n'importe quel navigateur web via android.com/lock, est doté d'une couche de sécurité supplémentaire.

Les utilisateurs peuvent ajouter une question de sécurité optionnelle au processus, garantissant que seul le propriétaire légitime peut initier le verrouillage à distance de son appareil perdu ou volé.

De manière proactive, Google active par défaut deux protections sur les nouveaux appareils activés au Brésil : Theft Detection Lock et Remote Lock.