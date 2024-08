Alors que le lancement d'Android 15 se prépare, 9to5Google regarde dans le rétroviseur pour jauger le taux d'adoption des versions précédentes de ce système d'exploitation mobile. Une (petite) surprise est de constater que la version d'Android la plus populaire n'est pas Android 14, mais toujours Android 13.

Android 13 affiche un taux d'adoption de 20,9 %, quand celui d'Android 14 est de 13 %. Android 14 est même devancé par les 19 % d'Android 11, 14,7 % d'Android 12 et 13,6 % d'Android 10. L'honneur est sauf… Android 13 est au moins devant Android 9 - alias Pie - à 8,4 %.

Le classement d'Android 14 à la cinquième place est plutôt étonnant, surtout au regard des positions occupées par Android 11 et Android 10. Toutefois, les chiffres ne sont pas le reflet exact de la situation actuelle qui a pu légèrement évoluer.

La référence est en effet la connexion des appareils à Google Play au 1er mai 2024 et les jours précédents. Des chiffres plus récents ne sont pas disponibles pour les développeurs via Android Studio. Il est hautement probable qu'Android 13 dépasse aujourd'hui 13 %. Et une place sur le podium ?

C'est fini pour Android Lollipop

Les chiffres à disposition ne font pas apparaître Android 6.0 (Marshmallow) ou Android 5.0 - 5.1 (Lollipop). Pour Android Lollipop, cette version est passée sous le seuil critique de 1 % d'appareils actifs qui lui vaut d'être laissée de côté pour les mises à jour des Google Play Services.

Si les appareils avec Android Lollipop continueront de fonctionner, un risque est une incompatibilité avec des applications qui ne fera que prendre de l'ampleur au fil du temps.