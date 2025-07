L'Agence nationale des fréquences (ANFR) vient d'ordonner le retrait et le rappel d'un modèle spécifique de smartphone Honor. Il s'agit du Honor 6XS (référence VNE-LX3). Une procédure qui ne concerne pas un dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique (DAS).

Une absence de marquage qui change tout

Lors d'un contrôle, les agents de l'ANFR ont mis la main sur ce modèle de smartphone et ont immédiatement constaté une absence du marquage CE.

Ce marquage se retrouve sur des produits vendus en Europe et certifie qu'un appareil respecte les normes et les exigences de sécurité, de santé et de protection de l'Espace économique européen. Son absence est assimilée à une « non-conformité administrative majeure ».

En l'occurrence, l'ANFR n'a même pas eu besoin de réaliser des tests techniques supplémentaires pour sonner le rappel d'un appareil qui n'aurait jamais dû être vendu en France.

Un vendeur tiers sur la marketplace Cdiscount dans le viseur

L'enquête de l'ANFR a identifié la société Goodmaster Technology Limited comme étant la responsable de la commercialisation des appareils. La vente a eu lieu par l'intermédiaire de la place de marché de Cdiscount.

Face à cette situation, l'ANFR a mis en demeure l'entreprise de « prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux non-conformités constatées sur les équipements actuellement sur le marché ainsi que ceux déjà commercialisés ».

Faute de telles mesures, c'est la demande de retrait du marché français et le rappel des téléphones Honor 6XS (VNE-LX3). L'ANFR prévient que ses agents resteront vigilants pour s'assurer que le produit disparaisse de tous les circuits de distribution.

Que faire si vous possédez ce téléphone ?

Pour les consommateurs ayant acheté un Honor 6XS (VNE-LX3), la consigne est de se rapprocher du point de vente, en l'occurrence Cdiscount, pour connaître les modalités de retour et de remboursement. La réglementation est d'ailleurs claire à ce sujet et engage la responsabilité des distributeurs.

« Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes à la présente section s'assurent que sont prises les mesures correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin », précise le Code des postes et des communications électroniques.

Attention toutefois, la marque Honor commercialise en toute légalité en Europe des modèles avec des déclinaisons du nom Honor 6X. Ils disposent bel et bien du marquage CE, et ne sont pas concernés par la procédure de l'ANFR.