Dans le cadre de ses missions de surveillance du marché des équipements radioélectriques et du contrôle de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) indique avoir contrôlé les débits d'absorption spécifique (DAS) des téléphones Hotwav Note 13 et Fossibot F105.

Le DAS permet de quantifier l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. Pour ces deux appareils, le DAS membre a été respectivement mesuré à 5,75 W/kg et 4,08 W/kg, soit au-delà de la limite réglementaire fixée à 4 W/kg.

Le DAS localisé membre correspond à l'usage d'un téléphone plaqué contre un membre (tenu à la main, porté dans un brassard ou dans une poche de pantalon).

Des mesures sont exigées

En raison du dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique, l'ANFR a demandé aux sociétés Shunshun (GmbH) et Success Courrier (SL) de " prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin aux non-conformités constatées sur les équipements actuellement sur le marché ainsi que ceux déjà commercialisés ".

Faute de telles mesures, les sociétés concernées doivent procéder au retrait du marché français et au rappel du Hotwav Note 13 et du Fossibot F105.

L'ANFR souligne par ailleurs qu'il incombe aux distributeurs de prendre les mesures de retrait et de rappel de leur propre initiative, en cas d'inaction du fabricant.

Des téléphones qui n'auraient jamais dû être mis sur le marché en France

Dans un autre registre, l'ANFR exige le retrait du marché français et le rappel des téléphones Kxd Classic A10, Oppo F11-CPH1911, Vivo Y79A, Oscal Flat 1C, Blackview Wave 6C et Hotwav Cyber 15.

Ces appareils sont commercialisés via la place de marché de Cdiscount, mais en raison de non-conformités administratives, ils n'auraient jamais dû être mis sur le marché en France. Un dépassement de DAS n'est donc pas en jeu et l'ANFR n'a procédé à aucun test technique.

L'ANFR détaille notamment l'absence de mise en œuvre d'une procédure d’évaluation de la conformité, la non-fourniture de la documentation technique et le défaut du marquage CE.

Les sociétés responsables de la mise sur le marché de ces modèles de téléphone ont été identifiées en tant que Apex Ce Specialists (GmbH), Gavimosa Consultoria et Bigm Trading.