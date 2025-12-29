Pour l'Agence nationale des fréquences (ANFR), la surveillance du marché ne se limite pas aux ondes électromagnétiques. Elle englobe également la mise en œuvre du contrôle parental sur les moyens d'accès à internet. C'est ce qui a valu une mise en demeure de Google pour le Pixel 9.

Quelle était le manquement reproché à Google ?

Le problème portait sur le parcours d'initialisation de l'appareil. Selon la loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet, le système doit proposer l'activation du filtrage dès la première mise en service du terminal.

Or, les tests de l'ANFR ont démontré que " dans certains cas d'usage concernant les mineurs de plus de 15 ans ", cette proposition obligatoire n'apparaissait pas.

Un correctif avec Android 16

La réponse technique de Google a été diffusée à la mi-novembre. Le correctif idoine pour le Pixel 9 dans ses diverses déclinaisons a été intégré à la mise à jour BP3A.251105.015, sachant que cette mise à jour a également concerné d'autres appareils Pixel (Pixel 7a, Pixel Fold et les Pixel 8).

" Désormais, durant la mise en service, le contrôle parental est proposé dans tous les cas et il peut effectivement être choisi de l'activer ", écrit l'ANFR, tout en ajoutant : " Dans certains cas, l'activation, du fait qu'elle se poursuit au-delà de la procédure d'initialisation de l'appareil, peut être abandonnée sans que les utilisateurs en aient clairement manifesté l'intention. "

L'iPhone 16 avait aussi été épinglé

La mise en conformité du Pixel 9 pour le contrôle parental est similaire à celle de l'iPhone 16 avec iOS 26. Deux mises en demeure de l'ANFR pour Google et Apple qui ont été très discrètes.