Oubliez les dessins animés du dimanche matin à la télévision. Les nouvelles stars des cours de récré se créent désormais sur YouTube, TikTok et Roblox. Une start-up française, Animaj, l'a bien compris et vient de lever 75 millions d'euros pour accélérer sa méthode révolutionnaire. Son ambition ? Créer les grandes franchises pour enfants de demain, grâce à la puissance de l'intelligence artificielle.

Quel est le secret d'Animaj, cette nouvelle star du dessin animé ?

Le modèle d'Animaj, fondé en 2022 par des vétérans de l'entrepreneuriat et de YouTube, est simple et redoutable. Il repose sur deux piliers. D'abord, racheter des marques jeunesse existantes à fort potentiel mais sous-exploitées. C'est ainsi qu'ils ont mis la main sur la célèbre licence espagnole Pocoyo en 2023. Ensuite, utiliser une intelligence artificielle propriétaire pour "industrialiser" la production de nouveaux contenus et les diffuser massivement là où les enfants se trouvent aujourd'hui.

Comment l'intelligence artificielle est-elle vraiment utilisée ?

L'IA n'écrit pas les scénarios et ne remplace pas les artistes. Le PDG, Sixte de Vauplane, insiste sur ce point. La création des histoires et des dessins reste 100% humaine. L'IA intervient au milieu de la chaîne. Elle prend les dessins et les storyboards des créatifs pour générer l'animation, ce qui permet de réduire les délais de production jusqu'à 85%. Selon le cofondateur, "ce qui nous intéresse, ce n’est pas de créer un autre studio. C’est de repenser le modèle, du script jusqu’à la diffusion, en intégrant l’IA partout où elle crée de la valeur réelle pour nos artistes". Le but est de pouvoir produire très vite des formats adaptés à chaque plateforme.

Cette stratégie est-elle déjà un succès ?

Oui, et les chiffres sont impressionnants. En moins de trois ans, Animaj est devenu le premier acteur européen du contenu pour enfants sur YouTube, avec 242 millions d'utilisateurs uniques chaque mois et plus de 22 milliards de vues par an. Ce succès a convaincu de nouveaux investisseurs. La start-up vient de boucler une levée de fonds de 75 millions d'euros, menée par Bpifrance. Cet argent frais va servir à investir encore plus dans l'IA, à racheter de nouvelles marques et à conquérir le marché américain.

Pour mieux comprendre



Qu'est-ce que Pocoyo ?

Pocoyo est une marque d'animation d'origine espagnole très populaire auprès des jeunes enfants. Elle est connue pour son petit personnage curieux habillé en bleu sur un fond blanc. C'est l'acquisition la plus emblématique d'Animaj, qui lui sert de vitrine pour démontrer l'efficacité de son modèle.

L'IA remplace-t-elle les animateurs chez Animaj ?

Non, et le PDG de l'entreprise est très clair à ce sujet. Les phases créatives (écriture, dessin) sont humaines. L'IA est un outil de production qui accélère l'étape de l'animation, et le travail est ensuite retouché par des "artisans" humains. L'objectif affiché est de libérer du temps aux créatifs.

Où peut-on voir les contenus d'Animaj ?

Leur stratégie est d'être partout où se trouvent les enfants. Leurs contenus sont donc présents sur plus de 100 plateformes différentes, incluant les géants du streaming comme YouTube, Netflix et Disney+, mais aussi les plateformes musicales comme Spotify ou de jeux vidéo comme Roblox.