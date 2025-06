C'est le genre de mail que l'on ouvre distraitement avant de grincer des dents. YouTube a commencé à prévenir ses abonnés : le prix de la formule Premium Famille va grimper. Et pas qu'un peu. La plateforme franchit un seuil symbolique, pour une augmentation que beaucoup jugent difficile à avaler au regard des prestations proposées...

Une hausse de 25 % qui fait grincer des dents

Les chiffres sont clairs. À partir du 17 juillet 2025, l'abonnement YouTube Premium Famille passera de 23,99 € à 29,99 € par mois. C'est une augmentation sèche de 25 %. La justification officielle, envoyée par mail aux abonnés ? Afin que nous puissions continuer à proposer un service et des fonctionnalités de qualité... Un argumentaire bien rodé qui peine à convaincre, car aucune nouvelle fonctionnalité concrète n'accompagne cette flambée des prix.

D'ailleurs, rappelons que l'offre YouTube Premium a toujours peiné à convaincre et que les investissements de Google auprès du service sont restés assez discrets. Entre absence de nouveauté, contenu premium peu engageant et exclusivités de fonctionnalités qui peuvent être contournées via certains logiciels... La facture a de plus en plus de mal à se justifier pour les foyers.

Plus cher que Netflix, sans les films et les séries

Avec ce nouveau tarif, YouTube ne joue plus dans la même cour. Son offre familiale devient plus chère que de nombreux forfaits de géants du streaming comme Netflix ou Disney+. La question de la valeur se pose alors crûment : un service sans publicité et avec un accès à YouTube Music justifie-t-il un tel tarif ? Pour de nombreuses familles, le calcul risque d'être vite fait.

Et clairement, la réponse est NON, l'offre de YouTube est tout simplement lunaire au regard du tarif désormais pratiqué, surtout au regard de la conjoncture et de ce que propose la concurrence.

Par ailleurs se pose la question d'un ajustement tarifaire plus global qui concernerait l'ensemble des formules. Si YouTube prend la peine de préciser que cette hausse ne concerne que l'offre Famille, rien n'empêchera Google de l'appliquer à ses autres offres d'ici quelques mois.

L'heure des alternatives a-t-elle sonné ?

Face à la grogne qui monte, la seule réponse de la plateforme est de rappeler que l'abonnement est résiliable à tout moment. Une façon à peine voilée d'anticiper une vague de départs. Pour les utilisateurs mécontents, le dilemme se pose : payer le prix fort, subir la publicité, ou chercher une porte de sortie. Entre les concurrents comme Dailymotion et Twitch, et les solutions plus techniques pour contourner les restrictions, l'idée de se "dégoogliser" pourrait bien faire son chemin auprès d'une liste grandissante d'utilisateurs...

Alors que les utilisateurs appellent à une concertation des fournisseurs de contenu pour la proposition d'une licence globale depuis des années, on assiste au contraire : un marché qui se divise en une foule d'entités qui ne font que multiplier les augmentations de tarifs sans les justifier réellement par l'apport de nouveautés, fonctionnalités, ni contenu de qualité.