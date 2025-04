Un anneau d'Einstein est un phénomène cosmique rare où la lumière d'un objet astronomique très distant est déviée et déformée par la gravité d'un objet massif plus proche, se trouvant entre l'observateur et l'objet lointain.

Lorsque l'objet lointain, l'objet massif au premier plan et l'observateur sont presque parfaitement alignés, la lumière de l'objet distant est alors courbée autour de l'objet au premier plan faisant office de loupe et apparaît comme un anneau ou un arc de lumière autour de celui-ci.

Un anneau d'Einstein a ainsi pour origine l'effet de lentille gravitationnelle prédit par la théorie de la relativité générale, avec une déformation du tissu de l'espace qui crée une loupe naturelle. C'est un exemple de lentille gravitationnelle forte.

Un spectaculaire anneau d'Einstein

Une image du télescope spatial James Webb met en évidence un spectaculaire anneau d'Einstein.

Faisant partie de l'amas de galaxies SMACSJ0028.2-7537, une galaxie elliptique est la lentille gravitationnelle. La galaxie d'arrière-plan, dont la lumière est courbée pour former l'anneau, est une galaxie spirale.

Il est souligné que même si son image a été déformée, les amas d'étoiles et les structures gazeuses de la galaxie spirale demeurent clairement visibles.

Avec des données de Hubble

L'image de l'anneau d'Einstein par le télescope spatial James Webb est le résultat de données collectées à l'aide de son instrument NIRCam d'imagerie infrarouge proche.

Les observations ont été réalisées dans le cadre du programme « Strong Lensing and Cluster Evolution (SLICE) » mené à l'Université de Liège en Belgique. Ce programme vise à « retracer 8 milliards d'années d'évolution des amas de galaxies en ciblant 182 amas de galaxies ».

À noter que l'image intègre également des données provenant des deux instruments Wide Filed Camera 3 et Advanced Camera for Surveys du télescope spatial Hubble.

N.B. : Source image : NASA-ESA-CSA.