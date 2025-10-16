Anthropic propose son nouveau modèle Claude Haiku 4.5. Il est positionné comme le plus petit et le plus rapide de sa gamme, avec une avancée en matière d'efficacité. La promesse est d'offrir " des performances similaires à Sonnet 4 pour un tiers du coût et plus du double de la vitesse ".

Disponible immédiatement pour tous les utilisateurs via l'API, les applications Claude et les plateformes cloud, Haiku 4.5 vise à redéfinir le rapport performance/prix sur le marché.

Les performances face à la concurrence

Pour étayer ses affirmations, Anthropic met en avant une série de benchmarks. Le modèle Haiku 4.5 atteint un score de 73,3 % sur le test SWE-Bench Verified, une référence pour les tâches de codage.

Ce résultat le place au niveau du plus grand modèle Sonnet 4 (72,7 %), et le rend compétitif avec des modèles comme GPT-5 et Gemini 2.5 Pro sur ce type de tests spécifiques. Il reste par contre en retrait par rapport à Sonnet 4.5.

Selon Anthropic, Haiku 4.5 surpasse Sonnet 4 sur certaines tâches, notamment celles impliquant l'utilisation d'ordinateurs. " Des applications comme Claude pour Chrome sont plus rapides et plus utiles que jamais. "

Un modèle plus petit et plus rapide

La véritable innovation de Claude Haiku 4.5 réside dans son efficacité. En sacrifiant une partie des connaissances générales des modèles plus grands, il gagne en rapidité et en rentabilité.

Une telle combinaison est cruciale pour des applications à faible latence. Anthropic souligne que cela ouvre des catégories entièrement nouvelles de ce qui est possible avec l'IA dans les environnements de production.

De quoi imaginer un avenir où un modèle Sonnet 4.5 planifie des tâches complexes, puis orchestre une équipe d'agents Haiku 4.5 pour les exécuter en parallèle à grande vitesse.

Un nouveau modèle dans la stratégie d'Anthropic

Le lancement de Haiku 4.5 s'inscrit dans une stratégie de gamme de modèles de trois tailles chez Anthropic : Haiku (petit), Sonnet (moyen) et Opus (large).

Via l'API, le nouveau venu est proposé à un tarif très compétitif de 1 $ par million de tokens en entrée et de 5 $ en sortie. Sonnet 4.5 coûte trois fois plus cher et Opus 4.1 est quinze fois plus onéreux.

En matière de sécurité, Anthropic classe Claude Haiku 4.5 au niveau ASL-2 (AI Safety Level 2), considérant qu'il présente des risques limités. Claude Sonnet 4.5 et Claude Opus 4.1 sont classés ASL-3.