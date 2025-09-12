Pour son chatbot IA Claude, Anthropic annonce l'introduction de la mémoire pour se souvenir des projets et des préférences, ainsi que ceux d'une équipe. De quoi mettre fin à la nécessité de réexpliquer le contexte d'un projet.

Cette avancée cible directement le monde professionnel et s'adresse aux utilisateurs des offres Team et Enterprise de Claude.

Une mémoire taillée pour le monde du travail

La nouvelle capacité a été pensée pour la productivité en entreprise. L'IA peut se souvenir des processus d'une équipe, des besoins spécifiques d'un client ou des détails techniques d'un projet en cours.

La mémoire de Claude fonctionne par projet, créant des silos d'informations distincts pour éviter de mélanger les contextes. Une discussion confidentielle sur un lancement de produit ne viendra jamais polluer un échange sur les opérations courantes.

Rappelons que le mois dernier, Anthropic a déployé pour les utilisateurs payants la possibilité de solliciter Claude afin de se souvenir des échanges passés. Une demande dès lors explicite.

Avec le contrôle pour les utilisateurs

Anthropic souligne que la nouvelle fonctionnalité est entièrement optionnelle. Chaque utilisateur peut visualiser et même modifier ce que Claude AI a retenu via un résumé accessible dans les paramètres. Il est aussi possible de guider l'IA sur ce qu'elle doit mémoriser ou, au contraire, oublier.

« En fonction de ce que vous demandez à Claude de privilégier ou d'ignorer, Claude ajustera les souvenirs auxquels il fait référence ». Une approche qualifiée de granulaire et qui vise à instaurer l'indispensable confiance.

Un mode incognito pour tous

Pour une conversation sans aucune trace, un mode incognito est en outre lancé, et cette fois-ci pour tous les utilisateurs de Claude, y compris ceux du forfait gratuit. Une discussion en mode incognito ne sera ni sauvegardée dans l'historique, ni utilisée pour enrichir la mémoire de l'IA.