Start-up américaine spécialisée en intelligence artificielle, Anthropic est à l'origine de Claude et ses divers modèles. Anthropic annonce aujourd'hui son expansion en Europe avec l'ouverture prochaine de deux nouveaux bureaux qui seront situés à Paris et à Munich.

Cette décision vise à renforcer sa présence en Europe où la demande pour les technologies d'IA générative est en pleine explosion. Anthropic dispose déjà d'une présence à Londres, Dublin et Zurich.

L'Europe et la zone EMEA pour Anthropic

La région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) est devenue le marché à la croissance la plus rapide pour Anthropic. L'entreprise y a vu son chiffre d'affaires annualisé être multiplié par neuf au cours de la dernière année.

Dans la zone EZMA, le nombre de grands comptes professionnels, représentant chacun plus de 100 000 dollars de revenus, a également été multiplié par dix sur la même période.

La France et l'Allemagne ne sont pas des choix anodins, les deux pays se classant parmi les 20 premiers utilisateurs mondiaux de Claude par habitant. L'arrivée à Paris place Anthropic en concurrence directe avec OpenAI qui y est déjà installé, ou encore la pépite française Mistral AI.

Une équipe expérimentée pour s'imposer sur le marché

Pour piloter cette offensive, Anthropic a mis en place une équipe de direction spécialisée et expérimentée. Thomas Remy, un ancien de Google Cloud, prendra la tête de la région EMEA Sud depuis Paris, tandis que Pip White, venue de Salesforce et Google, dirigera la zone EMEA Nord depuis Londres.

" Les dirigeants d'entreprise que je rencontre sont lucides sur l'immense opportunité que représente le développement de l'IA, ainsi que sur l'importance cruciale de la sécurité, de la fiabilité et de la confiance du public ", déclare Chris Ciauri, directeur général international d'Anthropic.

" Nous redoublons d'efforts pour une croissance soutenue dans la zone EMEA et constituons l'équipe dont nos utilisateurs européens ont besoin. "