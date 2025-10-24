Anthropic et Google Cloud officialisent une extension de leur partenariat, marquant le plus grand engagement d'Anthropic envers les puces TPU (Tensor Processing Units) de Google à ce jour. Évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars, l'accord garantit à Anthropic l'accès à une puissance de calcul colossale, avec plus d'un gigawatt de capacité en 2026.

Pourquoi ce choix stratégique pour les puces TPU ?

Anthropic justifie ce choix par le rapport prix-performance et l'efficacité des puces de Google, s'appuyant sur son expérience existante avec cette infrastructure optimisée pour l'IA. Il est question de jusqu'à un million de TPU.

Le directeur financier d'Anthropic précise que cette capacité étendue permettra de répondre à une " demande en croissance exponentielle ", tout en maintenant les modèles " à la pointe de l'industrie ".

Un accord qui s'inscrit dans la stratégie globale d'Anthropic ?

Toutefois, ce partenariat majeur ne signifie pas un abandon de la stratégie multicloud. L'entreprise, fondée par d'anciens chercheurs d'OpenAI, cultive une approche diversifiée en utilisant également les puces Trainium d'Amazon (AWS) et les GPU de Nvidia.

Amazon reste d'ailleurs le partenaire cloud principal d'Anthropic, hébergeant notamment le projet Rainier, un supercalculateur dédié à Claude.

L'architecture multifournisseurs permet à Anthropic d'optimiser les coûts et les performances en fonction des charges de travail, une flexibilité qui s'est avérée cruciale lors de récentes pannes chez certains hébergeurs...

Les implications de cette puissance de calcul accrue

La demande exponentielle en calcul est directement liée à la croissance d'Anthropic et la popularité de ses modèles Claude.

CNBC rappelle qu'Anthropic dessert aujourd'hui plus de 300 000 entreprises clientes, avec un nombre de grands comptes multiplié par sept au cours de la dernière année. Son assistant de codage, Claude Code, a généré 500 millions de dollars de revenus annualisés en seulement deux mois.

Le nouvel afflux de puissance de calcul est essentiel pour soutenir cette dynamique et assurer des déploiements à grande échelle.