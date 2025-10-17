Pour son chatbot IA Claude, Anthropic officialise une intégration à Microsoft 365 par le biais d'un connecteur. Il permet à Claude de puiser directement dans les documents, e-mails et conversations des utilisateurs.

Une nouvelle connexion à Microsoft 365

L'intégration repose sur un connecteur qui utilise le Model Context Protocol (MCP) d'Anthropic. Via ce protocole, Claude peut accéder de manière sécurisée aux données stockées sur SharePoint et OneDrive, sans besoin de télécharger manuellement des fichiers.

L'assistant IA est en capacité de rechercher et d'analyser des documents à travers les sites et les bibliothèques. La connexion s'étend à Outlook pour analyser les fils d'e-mails et à Microsoft Teams pour explorer les conversations et les résumés de réunion.

La fonctionnalité est disponible pour les clients des offres Claude Team et Enterprise. Elle doit être activée au préalable par un administrateur.

Une nouvelle fonction Enterprise Search

En parallèle du connecteur, Anthropic déploie une fonction de recherche Enterprise Search. L'idée est de centraliser l'accès à la connaissance disséminée dans les différents outils d'une société.

Un administrateur configure un projet dédié où Claude peut interroger simultanément plusieurs sources de données connectées.

Anthropic explique que cette recherche est " particulièrement précieuse pour l'intégration de nouveaux membres de l'équipe, pour répondre à des questions stratégiques comme l'analyse des tendances dans les retours clients, et pour identifier rapidement les bons experts internes à consulter ".

La stratégie de diversification de Microsoft

Pour Microsoft, la collaboration avec Anthropic entre dans le cadre de sa stratégie de diversification de ses modèles d'IA, et pour une moindre dépendance à OpenAI. Le groupe de Redmond utilise déjà les modèles d'Anthropic pour certaines fonctionnalités de Microsoft 365 Copilot, même si c'est assez récent.