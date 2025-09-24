Microsoft annonce officiellement l'expansion des modèles d'intelligence artificielle disponibles dans Microsoft 365 Copilot. L'écosystème, jusqu'ici principalement alimenté par la technologie d'OpenAI, s'ouvre désormais aux modèles Claude Sonnet 4 et Claude Opus 4.1 de son concurrent direct, Anthropic.

Cette décision stratégique vise à offrir plus de flexibilité et de performance aux millions d'utilisateurs professionnels de la plateforme bureautique.

Dans quels outils Copilot les modèles Claude sont-ils disponibles ?

L'intégration se concentre initialement sur deux composants clés de l'offre Microsoft 365 Copilot. Le premier est l'agent Researcher, un outil conçu pour effectuer des recherches complexes et des analyses approfondies en se basant non seulement sur le Web, mais aussi sur l'ensemble des données de l'entreprise (e-mails, discussions, réunions, fichiers).

Les utilisateurs pourront désormais choisir d'alimenter cet agent soit avec les modèles de raisonnement profond d'OpenAI, soit avec le très performant Claude Opus 4.1 d'Anthropic.

Charles Lamanna, président de l'équipe Copilot pour les entreprises et l'industrie chez Microsoft, précise l'avantage concret : " Que vous élaboriez une stratégie de mise sur le marché détaillée, analysiez les tendances émergentes des produits ou créiez un rapport trimestriel complet, vous pouvez maintenant sélectionner votre modèle préféré pour alimenter un travail approfondi ".

Le second outil concerné est Copilot Studio, la plateforme " low-code " de création et de personnalisation d'agents IA d'entreprise. Les modèles Claude Sonnet 4 et Claude Opus 4.1 y sont disponibles comme options, permettant de " construire, orchestrer et gérer des agents alimentés par les modèles d'Anthropic pour le raisonnement profond, l'automatisation des flux de travail et les tâches agentiques flexibles ".

La plateforme permet même de mixer les modèles pour des tâches spécialisées, piochant dans les catalogues d'Anthropic, OpenAI ou Azure.

Comment les entreprises peuvent-elles activer cette nouvelle option ?

L'accès aux modèles d'Anthropic n'est pas automatique et se fait de manière contrôlée. Le déploiement initial passe par le programme Frontier de Microsoft, un canal dédié aux déploiements anticipés, et nécessite une action explicite de la part des administrateurs d'entreprise.

Les clients disposant d'une licence Microsoft 365 Copilot doivent se rendre dans le centre d'administration Microsoft 365 pour activer cette intégration (opt-in). Une fois l'option activée, l'expérience utilisateur est conçue pour être fluide.

Dans Researcher, un bouton " Essayer Claude " apparaîtra, permettant de basculer facilement entre les modèles d'OpenAI et Claude Opus 4.1. Dans Copilot Studio, un simple menu déroulant listera les modèles disponibles.

Un point technique et juridique crucial est souligné par Microsoft : " Les modèles d'Anthropic sont hébergés en dehors des environnements gérés par Microsoft et soumis aux conditions générales d'Anthropic ". Cela signifie que les données traitées par ces modèles transiteront par une infrastructure externe à l'écosystème cloud de Microsoft, un détail important pour les entreprises soucieuses de la gouvernance de leurs données.

Quelle est la portée stratégique de cette collaboration ?

L'annonce est plus qu'une simple mise à jour technique. Elle révèle une évolution significative de la stratégie IA de Microsoft, qui passe d'une dépendance quasi-exclusive à OpenAI à une approche d'agrégateur des meilleures technologies.

En intégrant un concurrent direct d'OpenAI, l'entreprise montre sa volonté de " rassembler les meilleures innovations de l'IA de toute l'industrie " pour rester compétitive.

Fait notable, les modèles Claude sont hébergés sur Amazon Web Services (AWS), le principal rival de Microsoft Azure dans le cloud. Microsoft y accède via une API standard, comme n'importe quel autre développeur.

Cette ouverture n'est pas un acte isolé. Elle intervient peu après que Microsoft a commencé à privilégier Claude Sonnet 4 pour certaines fonctionnalités dans GitHub Copilot pour Visual Studio Code. De plus, des rapports suggèrent que les modèles d'Anthropic pourraient bientôt être utilisés dans Excel et PowerPoint, où ils auraient surpassé ceux d'OpenAI lors de tests internes.

Charles Lamanna conclut d'ailleurs sur une note prometteuse : " Ce n'est qu'un début... Restez à l'écoute : les modèles d'Anthropic apporteront des expériences encore plus puissantes à Microsoft 365 Copilot ".