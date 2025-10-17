Anthropic introduit les Agent Skills. Cette fonctionnalité est conçue pour transformer l'assistant IA Claude en un agent spécialisé, capable de réaliser des tâches professionnelles complexes avec une précision accrue. Une Skill se présente comme un dossier contenant des instructions, des scripts et des ressources que Claude peut charger à la demande.

Cette nouveauté est accessible pour les utilisateurs des forfaits Pro, Max, Team et Enterprise, et s'intègre à travers l'ensemble de l'écosystème Claude, de l'application web à l'API pour les développeurs.

Le fonctionnement des Skills pour Claude

Le mécanisme des Skills repose sur la modularité. Lorsqu'une tâche lui est soumise, Claude analyse les compétences disponibles et ne charge que les éléments strictement nécessaires, préservant ainsi sa rapidité d'exécution.

Anthropic met en avant la possibilité d'empiler plusieurs Skills pour des workflows complexes, la réutilisation partout d'une compétence créée une seule fois, l'ajout de code exécutable pour certaines tâches.

La création de ces compétences est facilitée par un " skill-creator " qui guide l'utilisateur de manière interactive pour structurer et formater sa propre Skill, sans avoir à éditer manuellement des fichiers.

Déjà une réponse à OpenAI ?

L'initiative d'Anthropic s'inscrit dans la course effrénée à la création d'agents IA utiles. Elle intervient alors qu'OpenAI vient de dévoiler AgentKit lors de son événement DevDay 2025.

Le principal intérêt des Skills sera de permettre aux entreprises d'apprendre à Claude comment accomplir ses tâches dans le contexte souhaité. Le cas échéant, elles devront s'assurer que les compétences proviennent de sources fiables.

Parmi des cas d'usage cités, l'utilisation des Skills avec Box pour permettre à Claude de transformer des fichiers stockés en présentations PowerPoint ou en documents Word standardisés.