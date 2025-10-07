Lors de son événement DevDay 2025 et après Apps in ChatGPT, OpenAI a dévoilé une initiative pour rationaliser le développement d'agents IA. AgentKit est présenté comme " un ensemble complet d'outils permettant aux développeurs et aux entreprises de concevoir, déployer et optimiser des agents ".

Avec sa solution de type tout-en-un, OpenAI répond à la concurrence de frameworks pour la création d'agents autonomes capables d'exécuter des tâches complexes.

Trois éléments clés pour AgentKit

La suite s'articule autour de plusieurs composants pour couvrir l'ensemble du cycle de développement. Le principal est l'Agent Builder, un canevas visuel pour construire des agents IA, permettant de concevoir la logique des workflows par glisser-déposer, de connecter des outils et de configurer des garde-fous de sécurité.

Il est complété par ChatKit, une boîte à outils dédiée à l'intégration simple d'interfaces de chat personnalisables dans des applications ou des sites web. Quant au Connector Registry, il centralise la gestion des connexions de données (Dropbox, Google Drive, SharePoint, etc.) pour les entreprises et avec un contrôle via une console d'administration.

Pour l'évaluation et la fiabilité de la nouvelle offre

La plateforme Evals est enrichie de nouvelles fonctionnalités telles que la création de jeux de données, le " trace grading " pour des évaluations de bout en bout des workflows, et l'optimisation automatisée des prompts. Il est même possible d'évaluer des modèles de fournisseurs tiers directement depuis la plateforme OpenAI.

Pour la sécurité, AgentKit intègre Guardrails, une couche de protection open source et modulaire qui aide à se prémunir contre les comportements malveillants, les fuites de données personnelles ou les tentatives de contournement des sécurités (jailbreaks).

Un déploiement progressif pour AgentKit

Le déploiement d'AgentKit se fait de manière progressive. Si ChatKit et les nouvelles capacités d'Evals sont déjà disponibles pour tous les développeurs, l'Agent Builder reste en version bêta, tandis que le Connector Registry est en cours de déploiement pour certains clients API et ChatGPT Enterprise. Le coût de ces outils est inclus dans la tarification standard des modèles via l'API.