Notamment en concurrence frontale avec OpenAI via son modèle Claude, la start-up d'intelligence artificielle Anthropic vient de finaliser une levée de fonds de 13 milliards de dollars. Cette opération propulse sa valorisation à 183 milliards de dollars, soit le triple de sa valeur estimée début mars dernier.

Mené par ICONIQ, Fidelity Management & Research Company et Lightspeed Venture Partners, ce tour de table confirme la confiance des investisseurs dans la trajectoire de l'entreprise.

Une croissance financière explosive

Entre le début de l'année 2025 et le mois d'août, les revenus récurrents annualisés d'Anthropic sont passés d'environ 1 milliard de dollars à plus de 5 milliards de dollars. Une forte accélération en à peine huit mois.

Anthropic revendique aujourd'hui plus de 300 000 clients professionnels et a vu son nombre de grands comptes, ceux qui génèrent plus de 100 000 dollars de revenus chacun, être multiplié par sept au cours de la dernière année.

Pour Krishna Rao, le directeur financier d'Anthropic, le nouveau financement « démontre la confiance extraordinaire des investisseurs dans notre performance financière ». Il souligne une croissance sans précédent.

Claude, le moteur de la réussite

Au cœur de ce succès se trouve la plateforme Claude, dont la popularité ne cesse de grandir. Destiné aux développeurs, l'outil Claude Code lancé en mai 2025 génère déjà plus de 500 millions de dollars de revenus récurrents, avec une utilisation qui a décuplé en seulement trois mois.

Que ce soit via son API pour les entreprises ou ses forfaits Pro et Max pour les particuliers, l'intelligence artificielle d'Anthropic semble aussi avoir le vent en poupe afin d'accomplir des tâches complexes et critiques.

Des ambitions mondiales et un focus sur la sécurité

Les fonds serviront à répondre à la demande croissante des entreprises, à approfondir la recherche sur la sécurité des IA et à soutenir l'expansion internationale.

« Claude est fiable, construit sur une base digne de confiance, et guidé par des leaders véritablement concentrés sur le long terme », déclare Divesh Makan, partenaire chez ICONIQ.