S'appuyant sur le succès de son outil pour développeurs Claude Code, Anthropic dévoile Cowork. Cet outil est conçu pour être une version plus accessible de son agent IA. L'utilisateur autorise Claude à accéder à un dossier spécifique sur son ordinateur, lui permettant ainsi d'agir directement sur les fichiers qu'il contient.

Comment Cowork fonctionne-t-il ?

Cowork transforme Claude en un collaborateur. Une fois l'accès à un dossier accordé, Anthropic explique que l'IA peut " réorganiser les téléchargements, créer une nouvelle feuille de calcul à partir d'une pile de captures d'écran, ou produire une première ébauche de rapport à partir de notes éparses. "

L'outil est bâti sur les mêmes fondations que Claude Code, mais son interface est pensée pour des tâches non techniques. Les utilisateurs peuvent assigner des tâches et les mettre en file d'attente, laissant Claude travailler en parallèle pour des tâches complexes.

Anthropic décrit l'expérience comme le fait de laisser des messages à un collègue. Pour aller plus loin, Cowork peut être couplé à des connecteurs existants ou à l'extension Chrome de Claude.

Qui peut accéder à ce nouvel outil ?

Pour l'instant, Cowork est disponible exclusivement en research preview. L'accès anticipé est réservé aux abonnés de l'onéreux forfait Claude Max, et d'abord avec l'application de bureau Claude sur macOS. Les utilisateurs d'autres forfaits peuvent s'inscrire sur une liste d'attente.

Hormis une version pour Windows, Anthropic prévoit de futures améliorations, dont la synchronisation entre appareils. Actuellement, il s'agit d'apprendre ce pour quoi Cowork est réellement utilisé, et recueillir des commentaires.

Des risques à garder en tête

Donner à une IA le pouvoir de modifier des fichiers locaux n'est pas sans danger. Une instruction vague ou mal interprétée pourrait avoir des conséquences fâcheuses.

Par défaut, Anthropic indique que Claude peut " prendre des mesures potentiellement destructrices (comme la suppression de fichiers locaux) si on lui en donne l'ordre ".

Une autre menace qui vient à l'esprit est celle de l'injection de prompt. Des acteurs malveillants pourraient manipuler Claude via du contenu externe qu'il analyse, même si Anthropic met en avant l'implémentation de défenses sophistiquées.