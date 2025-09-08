À l'origine de l'IA et des modèles Claude, Anthropic a accepté de verser la grosse somme de 1,5 milliard de dollars dans le but de mettre fin à une poursuite en justice menée aux États-Unis par un groupe d'auteurs.

Un accord qui fera date

L'arrangement financier est largement présenté comme historique. Encore en attente d'une validation par la justice, il représentera « la plus grande récupération de droits d'auteur jamais rendue publique dans l'histoire », selon les avocats des plaignants.

Concrètement, l'accord prévoit un dédommagement d'environ 3 000 dollars par livre concerné. En plus de cette compensation financière, Anthropic s'engage à la destruction pure et simple des ensembles de données contenant les œuvres piratées.

L'accord ne donne en outre aucune licence à l'entreprise pour de futurs entraînements de ses modèles d'IA, laissant la porte ouverte à d'autres poursuites.

La genèse du conflit

Tout a commencé en 2024, lorsque trois auteurs, Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson, ont lancé une action collective.

Ils ont accusé Anthropic d'avoir bâti une partie de son succès en exploitant illégalement des centaines de milliers de livres protégés par le droit d'auteur, téléchargés depuis des bibliothèques pirates comme Library Genesis.

Une décision de justice en juin avait apporté une nuance. Si l'entraînement de l'IA Claude sur des livres constituait un usage équitable (fair use), l'utilisation d'œuvres piratées devait faire l'objet d'un procès. C'est pour éviter ce procès, dont les dommages potentiels se chiffraient en centaines de milliards de dollars, qu'Anthropic a préféré négocier.

Une onde de choc pour l'industrie de l'IA ?

Ce règlement est le premier du genre à aboutir dans la vague de procès qui visent les géants de l'IA, comme OpenAI ou Meta, pour des raisons similaires.

« Cet accord envoie un message puissant aux entreprises d'IA et aux créateurs : prendre des œuvres protégées par le droit d'auteur sur ces sites pirates est mal », a déclaré Justin Nelson (CNBC), l'avocat des auteurs. Pour les organisations de défense des auteurs, c'est une victoire majeure qui prouve qu'il y a des « conséquences sérieuses lorsque les entreprises piratent les œuvres des auteurs pour entraîner leur IA ».

De son côté, Anthropic se concentre sur la décision de fair use préalablement obtenue et affirme vouloir continuer à développer des systèmes d'IA sûrs. Anthropic devra aussi batailler contre Reddit pour des accusations de vol de données.