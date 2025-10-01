Le bruit strident et les grésillements du modem ne sont plus qu'un lointain souvenir. Ce 30 septembre 2025, AOL a officiellement débranché son service historique d'accès à Internet par ligne commutée. Annoncée cet été, la décision s'inscrit dans une "évaluation de routine" de ses services et vient clore un chapitre majeur de l'histoire du web grand public, laissant derrière elle une nostalgie certaine pour les pionniers du numérique.



Pourquoi cette décision intervient-elle seulement maintenant ?

Si la nouvelle peut surprendre, elle n'est que la conclusion logique d'une transition entamée il y a plus de vingt ans. L'avènement du haut débit (broadband) a rendu le dial-up complètement obsolète. Aujourd'hui, la majorité des foyers américains et Français disposent d'une connexion par câble ou fibre optique.

À l'inverse, selon les données les plus récentes du recensement américain, seuls 163 401 ménages utiliseraient encore une connexion par ligne commutée. Bien qu'AOL n'ait pas communiqué le nombre exact de ses derniers abonnés, il ne s'agirait plus que de quelques milliers de personnes, souvent dans des zones rurales mal desservies.

Que représentait l'expérience AOL à son apogée ?

Pour des millions de personnes dans les années 90 et au début des années 2000, AOL était Internet. Se connecter impliquait un rituel aujourd'hui impensable : monopoliser la ligne téléphonique, lancer le logiciel AOL Dialer et écouter religieusement le "handshake" du modem 56k.

Une fois en ligne, l'utilisateur entrait dans un "jardin fermé", un portail qui organisait le web et offrait des services exclusifs comme la messagerie instantanée AIM, arrêtée en 2017. Cette approche, popularisée par l'envoi massif de CD d'essai gratuits, a permis à AOL de compter plus de 20 millions d'abonnés à son apogée, façonnant les premiers usages d'une génération entière.

Quel avenir pour la marque AOL ?

La fin du dial-up ne signe pas la mort d'AOL. La marque, aujourd'hui propriété du fonds d'investissement Apollo Global Management après avoir été rachetée par Verizon en 2015, continue d'exister. Les services de messagerie électronique (AOL Mail) et le portail d'actualités restent actifs. L'entreprise s'est recentrée sur d'autres activités payantes, comme l'assistance technique et des services de protection contre le vol d'identité, qui comptaient encore 1,5 million de clients en 2021. La fin du dial-up est donc moins la disparition d'une entreprise qu'un ajustement stratégique, abandonnant un vestige technologique pour se concentrer sur des services plus actuels.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon adresse e-mail AOL va-t-elle être supprimée ?

Non, la fin du service d'accès à Internet par ligne commutée n'impacte pas les comptes de messagerie. Votre adresse e-mail AOL et l'accès au portail web restent parfaitement fonctionnels.

Qui utilisait encore le dial-up en 2025 ?

Une très petite fraction d'utilisateurs, estimée à moins de 300 000 foyers aux États-Unis. Il s'agit principalement de personnes vivant dans des zones rurales ou isolées où l'accès au haut débit est encore limité ou trop coûteux.

Quels logiciels sont arrêtés en même temps que le service ?

En plus du service de connexion lui-même, AOL met fin au logiciel "AOL Dialer" qui permettait d'établir la connexion, ainsi qu'au navigateur "AOL Shield", tous deux étant optimisés pour des systèmes d'exploitation anciens et des connexions à faible débit.