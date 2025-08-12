C'est une relique d'un autre temps qui s'apprête à disparaître. Le fournisseur d'accès américain AOL a annoncé qu'il mettrait fin à son service historique d'Internet par ligne téléphonique (RTC) le 30 septembre 2025. Pour des millions de personnes, cette annonce signe la fin officielle d'une époque, celle des débuts du web grand public, même si la nouvelle la plus surprenante est peut-être que ce service existait encore aujourd'hui.

La fin du bruit strident et de la patience

Si vous êtes né avant le milieu des années 90, vous vous souvenez certainement de cette mélodie chaotique, ce mélange de bips, de grincements et de sons métalliques qui précédait chaque connexion à Internet. C'était la bande-son d'une génération qui découvrait les forums de discussion, les premiers sites web et le fameux « Vous avez un e-mail ! ». Une époque où se connecter signifiait aussi monopoliser la ligne téléphonique, provoquant des tensions familiales lorsque quelqu'un décrochait le combiné et coupait la précieuse connexion...

Les derniers irréductibles du 56k

Qui utilise encore un modem 56k en 2025 ? Si AOL comptait 30 millions d'abonnés à son apogée au début des années 2000, ils n'étaient plus que "quelques milliers" en 2021 à utiliser ce service. Ces derniers utilisateurs sont principalement situés dans des zones rurales très isolées des États-Unis, là où ni l'ADSL ni la fibre ne sont encore arrivés. Pour eux, cette connexion lente, limitée à 56 kbits/s, était la seule porte d'entrée vers le monde numérique. L'annonce de la fin du service a d'ailleurs été faite très sobrement par AOL, via une simple note sur son portail d'aide, sans cérémonie pour ce service qui a pourtant révolutionné le quotidien de millions de personnes.

Les CD-ROM, une stratégie marketing d'un autre temps

L'épopée AOL est indissociable d'un objet aujourd'hui disparu : le CD-ROM d'essai gratuit. On en trouvait partout : dans les boîtes aux lettres, dans les magazines, parfois même dans les paquets de céréales. Ces disques promettant 50, 100 ou 500 heures de connexion gratuite sont devenus un véritable symbole culturel, souvent transformés en sous-verres ou en objets de décoration. Cette campagne de distribution massive est considérée comme l'une des opérations marketing les plus coûteuses et les plus tentaculaires de l'histoire du web, installant durablement AOL dans des millions de foyers.

Une page qui se tourne pour le web

Cette fermeture marque la fin d'un chapitre, mais s'inscrit dans une évolution technologique continue. En France, où AOL a cessé ses activités de fournisseur d'accès en 2006 après avoir raté le virage de l'ADSL, c'est le réseau cuivre lui-même qui est en voie d'extinction, avec une fermeture prévue pour 2030. Tout comme Skype a été remplacé par Teams ou le réseau FreeWifi qui s'apprête à disparaître, les pionniers du web cèdent leur place. Le son du modem 56k rejoint ainsi le panthéon des bruits technologiques d'une époque révolue, emportant avec lui les souvenirs d'un Internet qui rimait avec patience et découverte.