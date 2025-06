Dormir avec un masque et une machine bruyante est un calvaire pour des millions de personnes. C'est le quotidien des patients souffrant d'apnée du sommeil. Le traitement de référence, la machine CPAP, est efficace. Pourtant, beaucoup la trouvent trop contraignante et finissent par l'abandonner. Mais cette situation pourrait changer. Une simple pilule, développée par la société Apnimed, vient de montrer des résultats très encourageants. Une véritable révolution se profile peut-être à l'horizon.

Comment fonctionne cette nouvelle pilule AD109 ?

Cette pilule, l'AD109, a une approche différente de celle actuellement pratiquée. Elle ne cible pas le poids du patient. Elle s'attaque directement à la cause mécanique de l'apnée du sommeil obstructive. Ce trouble vient souvent d'un relâchement des muscles de la gorge et de la langue pendant la nuit. Le passage de l'air est alors bloqué. L'AD109 combine deux molécules. Leur rôle est de stimuler ces muscles pour qu'ils restent toniques et maintiennent les voies respiratoires bien ouvertes. Le Dr Larry Miller, PDG d'Apnimed, confirme que ce mécanisme a été prouvé : des études ont montré que ces médicaments "peuvent augmenter le tonus musculaire dans les voies aériennes supérieures".

Quels sont les résultats concrets de l'essai clinique ?

Alors, ces promesses sont-elles fondées ? Les résultats d'un grand essai clinique, nommé SynAIRgy, parlent d'eux-mêmes. L'étude a été menée sur plus de 600 adultes et a comparé la pilule à un placebo. Les conclusions sont nettes. Le critère principal, l'indice qui mesure les arrêts respiratoires (IAH), a chuté de façon spectaculaire.

La baisse de l'IAH a été de 55,6% pour les patients sous AD109.

pour les patients sous AD109. Le groupe placebo a connu une baisse de seulement 19%.

L'oxygénation durant le sommeil s'est aussi nettement améliorée.

Le traitement a été bien toléré dans l'ensemble. Pour le Dr Patrick Strollo, qui a supervisé l'étude, ces résultats représentent "le potentiel d'une innovation grandement nécessaire".

Quand ce médicament pourrait-il être disponible ?

La question est maintenant sur toutes les lèvres : quand pourra-t-on en bénéficier ? L'échéance se précise. Apnimed vise un dépôt de dossier auprès de la FDA, l'agence américaine du médicament, au début de l'année 2026. Cette démarche se fera juste après l'analyse des résultats d'une deuxième grande étude, attendus fin 2025. Si le feu vert est donné, ce médicament pourrait changer la vie de millions de personnes qui ne supportent pas le masque CPAP.

Quelques réponses en plus





Est-ce le seul médicament de ce type ?

Non, mais c'est l'un des plus avancés. Le Zepbound est déjà approuvé, mais c'est une injection qui agit sur le poids du patient souffrant d'apnée du sommeil. L'AD109 est une pilule qui cible directement le problème musculaire. D'autres comprimés, comme l'IHL-42X, sont également en développement, mais semblent moins avancés pour le moment.

À qui s'adresse ce traitement ?

Il vise en priorité les patients qui souffrent d'apnée du sommeil (légère à sévère) mais qui ne supportent pas le traitement par masque. Il représente donc une alternative directe pour toutes les personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas de solution durable.

Qui est derrière ce projet prometteur ?

C'est la société de biotechnologie américaine Apnimed qui mène la danse. Le projet est né de recherches d'une institution réputée, le Brigham & Women's Hospital. L'entreprise a déjà levé plus de 270 millions de dollars pour mener à bien ses recherches.