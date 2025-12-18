Apple renforce sa stratégie publicitaire en confirmant que plus d'annonces seront intégrées aux résultats de recherche de l'App Store à partir de 2026. Actuellement, une seule publicité sponsorisée peut apparaître en haut des résultats.

La nouveauté consistera à ajouter des espaces publicitaires supplémentaires plus bas dans dans les résultats, augmentant ainsi la surface d'exposition pour les annonceurs. Selon Apple, près de 65 % des téléchargements proviennent directement d'une recherche.

Pour Apple Ads... aciennement Apple Search Ads

Apple précise aux annonceurs qu'il ne sera pas nécessaire de modifier les campagnes en cours, dans la mesure où elles deviendront automatiquement éligibles pour les nouveaux emplacements. Le système Apple Ads utilisera un mécanisme d'enchères qui déterminera l'emplacement d'une annonce.

La sélection des publicités diffusées reposera sur une combinaison de facteurs, dont le montant de l'enchère sur un mot-clé et la pertinence de l'application par rapport à la requête de l'utilisateur.

" Si votre application n'est pas pertinente, elle ne sera pas affichée, peu importe combien vous êtes prêt à payer. " Reste des inquiétudes de développeurs indépendants pour la visibilité de leurs applications, face à d'imposants budgets marketing.

Le format des annonces restera identique, utilisant les pages de produit par défaut ou des pages personnalisées, avec la possibilité d'intégrer des liens profonds pour diriger les utilisateurs vers un contenu spécifique de l'application.

Sous la menace du DMA pour Apple Ads

Ce changement pour la monétisation de l'App Store est en marche alors que la Commission européenne se penche sur Apple Ads, pour déterminer si c'est un service de plateforme essentiel qui tombe sous le coup du Digital Markets Act (DMA).