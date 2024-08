Dans le collimateur de l'UE pour des règles de l'App Store allant à l'encontre du règlement DMA sur les marchés numériques, Apple fait du Apple en mettant sur pied une nouvelle usine à gaz. Des changements apportés doivent répondre à une accusation " d'empêcher les développeurs d'applications d'orienter librement les consommateurs vers des canaux alternatifs pour des offres et du contenu. "

Pour l'automne prochain et en Europe, Apple renonce à des restrictions pointées du doigt qui pesaient sur des URL. Dans l'absolu, les développeurs pourront communiquer et promouvoir des offres d'achat disponibles dans une destination de leur choix.

Accessible en dehors de l'application ou via une vue web apparaissant dans l'application, la destination pourra être une place de marché d'applications alternative, une autre application ou un site web. Potentiellement dissuasive et alarmiste, la fiche de divulgation avec des liens externes sera revue et l'utilisateur pourra décider de la zapper à l'avenir.

Apple imagine deux nouvelles commissions

Dans le même temps, Apple introduit une nouvelle structure de frais comprenant deux commissions sur toute plateforme : Initial Acquisition Fee et Store Services Fee.

Les frais d'acquisition initiaux (5 %) portent sur les ventes aux nouveaux utilisateurs qui ont été réalisées pendant les 12 premiers mois suivant une installation initiale. Les frais de services concernent les ventes au cours d'une période fixe de 12 mois à compter de l'installation, de la mise à jour ou de la réinstallation.

Le taux de la commission Store Services Fee (7 % à 20 %) peut varier en fonction de la situation du développeur, comme l'adhésion au programme App Store Small Business et la commission technologique de base Core Technology Fee (0,50 € pour chaque première installation annuelle d'une application au-delà du million d'installations) n'est pas oubliée.

Quand c'est flou...

Toute cette structure alambiquée proposée dans l'UE peut être décourageante et de nature à inciter les développeurs à rester sur l'ancien système d'Apple. C'est pour le moment du temps gagné par Apple, en attendant de savoir ce que la Commission européenne aura à dire au sujet d'une conformité ou pas avec le DMA.

Sans grande surprise, Spotify n'est pas convaincu et dit évaluer une proposition délibérément déroutante d'Apple (TechCrunch). " À première vue, en exigeant jusqu'à 25 % de frais pour une communication de base avec les utilisateurs, Apple ignore une fois de plus de manière flagrante les exigences fondamentales du DMA. La Commission européenne a clairement indiqué qu'imposer des frais récurrents sur des éléments de base tels que la tarification et les liens est inacceptable. "

Patron d'Epic Games (Fortnite), Tim Sweeney est comme à son habitude très véhément vis-à-vis d'Apple qu'il accuse d'une " conformité malveillante " avec le DMA, en imposant " une nouvelle taxe illégale " pour " les utilisateurs migrant vers des stores concurrents et en surveillant le commerce sur ces boutiques d'applications concurrentes. "