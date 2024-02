Pour se mettre en conformité avec des obligations du règlement européen Digital Markets Act (DMA) début mars prochain, Apple a annoncé des changements qui touchent l'App Store. Le groupe de Cupertino va notamment autoriser des systèmes de paiement alternatifs, ainsi que le sideloading pour l'iPhone via des boutiques d'applications tierces.

Dans le cadre de la publication des derniers résultats trimestriels d'Apple, le directeur financier Luca Maestri a indiqué que le marché de l'Union européenne représente environ 7 % du chiffre d'affaires mondial de l'App Store.

Si de l'aveu du patron d'Apple, il est " très difficile de prédire avec précision les choix que feront les développeurs et les utilisateurs " en Europe, Tim Cook défend bien évidemment l'App Store et son système de commissions actuel. Selon lui, les changements en vertu du DMA ne permettront pas de bénéficier de la meilleure expérience en matière de sécurité et de confidentialité.

Un plan d'Apple critiqué

En optant pour les nouvelles conditions commerciales des applications iOS dans l'Union européenne, Apple prévoit une commission réduite sur l'App Store de 10 % ou 17 %. L'utilisation du système de paiement de l'App Store ajoutera une commission supplémentaire de 3 %.

Apple a en outre inventé une commission Core Technology Fee pour les développeurs d'applications iOS distribuées sur l'App Store et/ou sur une boutique d'applications alternative. Cette commission technologique de base sera de 0,50 € pour chaque première installation annuelle d'une application, au-delà du seuil d'un million d'installations.

Pour la Coalition for App Fairness, " Apple introduit de nouvelles taxes sur les téléchargements directs et les paiements qu'il ne traite pas, ce qui est contraire à la loi. Leur plan n'atteint pas l'objectif du DMA d'accroître la concurrence et l'équité sur le marché numérique. Il n'est ni juste, ni raisonable, ni non discriminatoire. "