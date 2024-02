Après avoir enchaîné quatre trimestres consécutifs de baisse de ses revenus, Apple a renoué avec la croissance sur le dernier trimestre de l'année 2023. Le groupe de Cupertino a réalisé un chiffre d'affaires de 119,6 milliards de dollars, en hausse de 2 % sur un an. Le bénéfice net progresse de 13 % à 33,9 de milliards de dollars.

Patron d'Apple, Tim Cook souligne des ventes portées par l'iPhone et un record historique pour les revenus tirés des services. Il ajoute que le nombre d'appareils actifs d'Apple dépasse désormais 2,2 milliards dans le monde.

Avec un trimestre complet pour l'iPhone 15 et alors qu'Apple a délogé Samsung de sa place de numéro un mondial des smartphones, les ventes de l'iPhone ont atteint 69,7 milliards de dollars et une hausse de 6 % sur un an, tandis que les services ont atteint 23,1 milliards de dollars (+11,3 %). Ils représentent respectivement 58 % et 19 % des revenus d'Apple sur les trois derniers mois de 2023.

Grosse chute pour l'iPad

Malgré le lancement d'ordinateurs MacBook Pro et iMac équipés de puces M3, les ventes de Mac ont stagné à 7,8 milliards de dollars (+0,6 % sur un an). À 7 milliards de dollars, les ventes d'iPad ont chuté de 25,3 % sur un an. Pour les wearables, équipements du foyer et accessoires, c'est une baisse de 11,3 % à près de 12 milliards de dollars.

La chute des ventes d'iPad peut s'expliquer par un manque de renouvellement. Cette année, il est attendu du changement avec iPad Pro qui passerait à un écran OLED. Une annonce qui pourrait intervenir dès le mois de mars prochain.

Difficile par contre de savoir quel a été l'impact de l'affaire opposant Apple à Masimo aux États-Unis. Apple a été contraint d'interrompre temporairement ses ventes d'Apple Watch Series 9 et Ultra Series 2. Ces montres connectées ont fait leur retour sans la mesure du taux d'oxygénation du sang (SpO2 ; aux USA).

Place à l'Apple Vision Pro

Les résultats trimestriels d'Apple ont été publiés la veille du lancement de l'Apple Vision Pro aux États-Unis. " Alors que les clients commenceront à découvrir l'incroyable Apple Vision Pro demain, nous nous engageons plus que jamais à poursuivre l'innovation révolutionnaire, conformément à nos valeurs et au nom de nos clients ", a déclaré Tim Cook.

L'influence de l'onéreux Apple Vision Pro sur les résultats du groupe mettra du temps avant d'être connue. Il s'agit pour le moment d'un marché de niche pour Apple. Sa vision de l'informatique spatiale est à plus long terme. À près de 3 500 dollars, le casque de réalité mixte aurait tout de même enregistré 200 000 précommandes en l'espace de dix jours.