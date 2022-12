En se basant sur des données d'Appfigures et de Statista, un rapport de Finbold met en lumière une suppression massive d'applications dans l'App Store au cours du troisième trimestre de cette année. Apple a eu la main lourde, jusqu'à faire descendre le nombre d'applications à son plus bas niveau depuis sept ans.

Au troisième trimestre 2022, c'est ainsi un total de 1,643 millions d'applications dans l'App Store, contre 2,184 millions au deuxième trimestre. Cela représente une baisse de l'ordre 25 %, soit la disparition d'un quart du catalogue, avec une perte de plus d'un demi-million d'applications.

Pour le bien de l'App Store

Ce nettoyage estival est particulièrement spectaculaire par son ampleur, alors que cette pratique n'est pas une nouveauté pour Apple qui justifie des améliorations de l'App Store. En ce sens, une mesure consiste à évaluer les applications et supprimer celles qui ne fonctionnent plus, ne respectent plus certains critères ou sont obsolètes.

Finbold souligne par ailleurs qu'au troisième trimestre, le nombre d'applications pour le Google Play Store atteint 3,553 millions, tandis qu'il est de plus 483 000 pour l'Appstore d'Amazon.

Rappelons que depuis le 1er novembre, Google cible les applications pour Android jugées obsolètes. Elles doivent être cachées pour les nouveaux utilisateurs en raison d'un niveau d'API Android insuffisant.

Moins d'applications abandonnées pour l'App Store

D'après une étude menée par Pixalate pour le deuxième trimestre 2022, plus de 1,6 million d'applications répertoriées dans l'App Store et le Google Play Store n'avaient pas été mises à jour depuis plus de deux ans.

Ces applications dites abandonnées ont vu leur nombre diminuer pour l'App Store entre le premier trimestre et le deuxième trimestre, alors que le nombre d'applications abandonnées a augmenté dans le même temps pour le Google Play Store.

Pour autant, Pixalate a constaté qu'il y avait eu davantage d'applications abandonnées que d'applications récemment mises à jour, tant pour l'App Store que le Google Play Store.