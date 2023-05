Les appareils auditifs sont depuis longtemps une solution indispensable pour les personnes souffrant de problèmes d'auditions. Plus les années passent, plus les technologies innovantes d'appareillage auditif évoluent, ce sont ainsi bien plus que de simples amplificateurs sonores. Les prothèses auditives sont devenues de véritables objets connectés du quotidien offrant une expérience d'écoute hautement personnalisée et de nombreuses fonctionnalités innovantes qui viennent casser les mythes de l'appareil auditif classique.

Des fonctionnalités innovantes dans les appareils auditifs grâce à l'intelligence artificielle

L'une des fonctionnalités intelligentes les plus impressionnantes des appareils auditifs est de s'adapter parfaitement à l'environnement sonore qui nous entoure, grâce à des capteurs et des algorithmes sophistiqués comme le nouvel appareil auditif lancé par Oticon, le Oticon More et son RNP, c'est un réseau neuronal profond qui permet d'améliorer considérablement la qualité d'écoute, peu importe le lieu. Il existe de nombreuses fonctionnalités innovantes ainsi que beaucoup d'appareils d'aides auditives en fonction de vos besoins, d'ailleurs sur le site de Vivason, il est possible de retrouver toutes les informations concernant les appareils auditifs qui existent sur le marché.

Une autre caractéristique importante des appareils auditifs connectés est leur capacité à communiquer avec d'autres appareils électroniques. Les utilisateurs vont pouvoir connecter leur prothèse auditive à leur smartphone. Ils pourront donc contrôler le son, les appels téléphoniques, la géolocalisation de leurs appareils en cas de perte, mais aussi connecter leur appareil au cloud afin de permettre à l'audioprothésiste d'effectuer des réglages à distance, si besoin.

L'intelligence artificielle qui fait désormais partie des nouvelles prothèses auditives permet de traduire les discussions de l'anglais au français. Les modèles d'appareils auditifs les plus avancés sont équipés de l'intelligence artificielle qui leur permet d'apprendre et de s'adapter aux préférences d'écoute de leurs utilisateurs.

Des prothèses auditives qui surveillent notre santé avec l'IA ?

Non, ce n'est pas de la science-fiction, les nouvelles technologies d'appareils auditifs sont aussi en capacité de surveiller la santé des utilisateurs. Par exemple, elle détecte les chutes, et peut aussi vous faire un compte-rendu de votre activité physique et cérébrale à la fin de la journée. Certains modèles peuvent suivre les niveaux de bruit et d'exposition sonore tout au long de la journée, et ainsi fournir des conseils personnalisés pour protéger la santé auditive de l'utilisateur.

Avec l'aide de capteurs de mouvements 3D, les aides auditives Livio Edge AI sont les premières prothèses au monde à suivre la santé physique et cognitive de ses utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle. Un compte-rendu de l'activité physique est alors disponible sur l'application directement sur le smartphone à la fin de la journée. Livio permet aussi de bénéficier d'une traduction de 27 langues en direct sur l'application du smartphone.

Cependant, il est aussi possible, avec certaines aides auditives, de se connecter aux objets du quotidien à son domicile. Grâce à l'application gratuite Oticon ON, et un service internet du nom de IFTTT, l'utilisateur pourra alors connecter son appareil auditif, par exemple, à ses appareils électroménagers, boite mail, système d'éclairage, agendas, et bien plus encore.

Une des nouvelles fonctionnalités des appareils auditifs d'aujourd'hui est les batteries rechargeables qui peuvent durer toute la journée, plus besoin de se promener avec des piles de rechanges. Certains modèles peuvent même être rechargés sans fil, ce qui rend l'utilisation encore plus pratique.

L'intelligence artificielle permet aujourd'hui de profiter d'appareils auditifs entièrement connectés et personnalisables en fonction des besoins de l'utilisateur. Traduction en 27 langues, connexion aux smartphones, réglages de tous ses appareils, amélioration de la qualité d'écoute grâce au réseau neuronal profond, et encore bien plus. Les nouvelles technologies sont une révolution dans le domaine de l'audition et les fonctionnalités ne cessent d'évoluer de jour en jour.