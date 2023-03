Un nouvel onglet est déployé pour l'outil de traduction Google Traduction (Google Translate) disponible sur le Web. Il est consacré aux images et va donc permettre d'obtenir une traduction d'un texte présent dans une image.

Au format JPEG ou PNG, le fichier à traiter est à choisir parmi les fichiers présents sur l'ordinateur. Il n'y a pas de traduction en spécifiant l'adresse d'une image disponible en ligne. Avec le résultat obtenu, le texte peut être copié. L'image comportant la traduction peut également être téléchargée.

" Nous avons pris connaissance de vos commentaires et nous sommes ravis d'annoncer que Image Translation est désormais disponible sur Translate.google.com. Cette fonctionnalité sera déployée dans les prochains jours ", peut-on lire dans un billet de la communauté d'aide Google Traduction.

Pas une nouveauté avec l'application mobile

Pas de mystère, il est fait mention de Traduction Lens et ainsi de la traduction à partir d'images grâce à Google Lens. Elle a par exemple fait ses preuves sur mobile pour de la traduction en réalité augmentée et continue d'être améliorée au gré d'avancées dans le machine learning.

Des progrès se mesurent par ailleurs avec la capacité pour une traduction de remplacer le texte original et se fondre dans l'image, au lieu de donner l'impression d'une simple superposition. Moins évident sur ordinateur que sur mobile...

Le mois dernier et pour sa conférence parisienne mettant l'accent sur l'IA, Google a indiqué que Google Traduction fournira davantage d'options de traduction contextuelle, avec des descriptions et des exemples dans la langue cible. Cela concerne l'anglais, le français, l'allemand, le japonais et prochainement l'espagnol.