Mettons en avant les écouteurs Apple AirPods 2 qui profitent d'une belle réduction sur Cdiscount.

Les écouteurs de type intra-auriculaire font un poids de 4 g, ils sont dotés d'une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. Les AirPods détectent quand vous les retirez de vos oreilles et mettent votre musique en pause. Notons que les écouteurs bénéficient aussi d’une connexion deux fois plus rapide et plus stable grâce à la technologie Bluetooth. L'autonomie des AirPods permet une autonomie de 24 heures grâce à leur boitier avec une écoute de 5 heures par écouteur.

Les écouteurs Apple AirPods 2 sont au tarif de 109 € au lieu de 139 € avec le code de réduction 30AIRPODS pour les membres CDAV et la livraison gratuite depuis le site de Cdiscount.





