Commençons ce top avec la souris SteelSeries Aerox 3 qui profite d’une belle réduction sur Carrefour.

Elle intègre un capteur optique Truemove Air qui permet une précision de 100 à 18 000 dpi. Elle est légère avec 68 grammes offrant une plus grande liberté de mouvement. De plus, ce modèle est de type filaire et affiche un profil de droitier.

La souris profite d’un rétroéclairage Prism brillant avec 16,8 millions de couleurs vous offrant un style idéal. Elle intègre 6 boutons avec une durée de vie de 80 millions de clics.

Sur Amazon, la souris SteelSeries Aerox 3 est au prix de 35 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.





Passons au bon plan trouvé sur Rueducommerce avec la TV LG OLED48A26LA qui bénéficie de 30 % de réduction.

La télévision est dotée d’une dalle OLED de 48" (121 cm) avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Au niveau des connectiques, le téléviseur présente un port Ethernet, deux ports USB, deux prises d’antenne et trois ports HDMI. De plus, la TV LG profite de la connectivité Bluetooth et Wi-Fi.

Comme toutes les smartTV, la LG OLED48A26LA profite d’une interface logicielle Smart TV WebOS 6.0. Elle est équipée d’un processeur quad core. Elle est compatible avec Alexa ou Google Assistant.

La TV LG OLED48A26LA est au prix de 699 € au lieu de 999 € avec la livraison offerte sur Rueducommerce.



Finissons avec le clavier gaming Roccat Pyro qui profite de 51 % de réduction sur le site de la Fnac.

Il dispose de switchs avec une distance d’actionnement de 2 mm qui donne une sensation de réactivité et de fiabilité. Il offre une durée de vie de 50 millions de pressions de touche accompagnée d’une plaque en aluminium brossé qui permet une bonne durabilité.

Le clavier Roccat Pyro profite de la technologie anti-ghosting avancée afin de prendre en compte de nombreuses pressions simultanées. Il intègre également de la technologie de duplication de fonctions Easy-Shift qui permet de déverrouiller une deuxième fonction. Pour finir, le Pyro profite d’un rétroéclairage AIMO avec 16,8 millions de couleurs.

Le clavier gaming Roccat Pyro est au prix de 40 € au lieu de 81 € sur le site de la Fnac.



