Apple présente une nouvelle génération de son accessoire de localisation AirTag. Un nouvel AirTag au design inchangé qui promet des améliorations techniques. Le prix à l'unité est de 35 €, tandis qu'un pack de quatre coûte 119 €. C'est ainsi une bonne surprise avec un prix en baisse (-4 € et -10 €).

Quelles sont les améliorations techniques ?

La principale nouveauté réside dans l'intégration de la puce Ultra Wideband (UWB) de deuxième génération d'Apple, la même que celle utilisée dans les iPhone 17 et les Apple Watch récentes.

Cette puce alimente la fonctionnalité de localisation précise, qui guide l'utilisateur avec des retours haptiques, visuels et audio sur une distance jusqu'à 50 % plus grande.

En complément, une puce Bluetooth améliorée étend la portée générale de détection, tandis que le haut-parleur interne a été repensé pour être 50 % plus puissant. Apple souligne un nouveau signal sonore distinctif, rendant la balise plus facile à entendre.

Comment l'écosystème Apple en tire-t-il parti ?

Pour la première fois, la fonctionnalité de Localisation précise est directement accessible depuis une Apple Watch (Series 9, Ultra 2 ou modèles ultérieurs). Cette intégration apporte une expérience au poignet, afin de retrouver ses objets sans même sortir l'iPhone.

Le nouvel AirTag s'appuie toujours sur la force du réseau Localiser (Find My), un système collaboratif utilisant les millions d'appareils Apple en circulation pour trianguler la position d'un objet perdu.

De plus, il supporte la fonction " Partager la position de l'objet ", qui permet de partager temporairement et de manière sécurisée la localisation avec des tiers de confiance, comme une cinquantaine de compagnies aériennes partenaires.

Apple insiste sur la protection de la vie privée

Le groupe de Cupertino rappelle que l'AirTag ne conserve ni les données de localisation ni l'historique directement sur l’appareil, et que toutes les communications avec le réseau Localiser sont chiffrées de bout en bout.

Des protections contre le suivi indésirable sont également renforcées, avec des alertes multiplateformes et des identifiants Bluetooth uniques qui changent fréquemment.