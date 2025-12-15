Le silence d'Apple autour de son traqueur nouvelle génération est enfin brisé. Des informations cruciales sur l'AirTag 2 ont émergé, non pas d'une annonce officielle, mais directement du code d'une version interne du futur système d'exploitation de la marque.

Cette découverte, relayée par le journaliste Filipe Espósito de Macworld, confirme non seulement l'existence du projet mais détaille surtout les ambitions d'Apple pour redéfinir le marché des balises Bluetooth.

Quelles sont les améliorations techniques attendues ?

Le code, étiqueté sobrement "2025AirTag" en interne, évoque plusieurs innovations majeures. Au centre de toutes les attentions se trouve l'intégration d'une nouvelle puce Ultra-Wideband (U2) de deuxième génération. C'est elle qui devrait permettre à Apple de creuser à nouveau l'écart avec des concurrents qui avaient largement comblé leur retard.

Cette puce est la clé d'une localisation précise nettement supérieure à la génération actuelle. Mais ce n'est pas tout : le processus d'appairage serait également renforcé et les utilisateurs bénéficieraient enfin d'un rapport détaillé sur le niveau de la batterie, une fonctionnalité pratique attendue de longue date par la communauté.

Comment le suivi en mouvement sera-t-il amélioré ?

L'une des limites les plus frustrantes de l'AirTag actuel est son manque de réactivité lorsque l'objet suivi est en déplacement. Pour le futur AirTag 2, Apple semble avoir une réponse claire avec une fonctionnalité baptisée "Improved Moving", littéralement "Mouvement Amélioré".

Cette nouveauté permettra de localiser un objet avec une grande fiabilité même s'il est en mouvement, comme une valise sur un tapis roulant d'aéroport ou un sac dans un véhicule. De plus, Apple travaillerait sur une amélioration du suivi dans les environnements très denses, comme les concerts ou les gares, où les signaux peuvent aujourd'hui être facilement perturbés.

Quand peut-on espérer une sortie officielle ?

L'étiquette "2025AirTag" dénichée dans le code d'iOS 26 est un indice qui ne trompe pas. Elle suggère que le lancement était bien programmé pour 2025 avant d'être discrètement repoussé par la firme de Cupertino. Un ajustement de calendrier qui n'est pas rare chez Apple.

Avec les fêtes de fin d'année approchant à grands pas, une annonce imminente semble désormais très improbable. Les analystes, dont le bien informé Mark Gurman, s'accordent sur une fenêtre de lancement au premier semestre 2026, potentiellement aux côtés d'autres nouveautés matérielles comme le premier écran connecté de domotique signé Apple.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'AirTag 2 nécessitera-t-il un nouvel iPhone ?

Pour profiter pleinement de la localisation ultra précise, un iPhone équipé de la même puce UWB de deuxième génération sera probablement nécessaire. Les modèles les plus récents seront donc les mieux équipés pour exploiter tout le potentiel du nouveau traqueur.

Les anciens AirTags recevront-ils des mises à jour ?

Oui, certaines des nouvelles fonctionnalités, notamment celles d'ordre logiciel comme le rapport de batterie plus détaillé, pourraient être déployées sur la première génération via une simple mise à jour. En revanche, les améliorations liées à la puce U2 resteront exclusives au nouveau modèle.

Apple a-t-il réglé les problèmes de suivi abusif ?

Apple a déjà déployé des solutions robustes contre le harcèlement sur la version actuelle, en collaboration avec Google. Il est certain que ces protections seront non seulement maintenues mais probablement encore renforcées avec l'AirTag 2 pour garantir la sécurité des utilisateurs.