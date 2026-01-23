La modification avait été annoncée en décembre dernier, et c'est dès mars prochain que la présence publicitaire au sein de l'App Store connaîtra une intensification. Les utilisateurs verront apparaître davantage d'annonces dans les résultats de recherche.

Des espaces publicitaires supplémentaires

Jusqu'à présent, une seule publicité était affichée en tête des résultats de recherche. Désormais, les applications sponsorisées pourront apparaître plus bas dans la liste, se mélangeant aux résultats organiques.

Pour les annonceurs, la transition est voulue transparente. Apple a précisé que les développeurs n'ont rien de spécial à faire pour que leurs campagnes soient diffusées dans les nouveaux emplacements.

C'est l'algorithme d'Apple qui choisira l'ordre d'affichage, et il ne sera pas possible d'enchérir pour une position spécifique. Les publicités continueront également d'être visibles dans l'onglet " Aujourd'hui " et sur les pages produits des applications.

Quel est le calendrier précis de déploiement ?

Le lancement est prévu pour le 3 mars 2026 et concernera dans un premier temps les utilisateurs au Royaume-Uni et au Japon. Apple indique que le déploiement s'étendra à tous les marchés Apple Ads d'ici la fin du mois de mars.

Pour voir ces nouvelles publicités, il sera nécessaire de disposer d'un iPhone avec iOS 26.2 ou d'un iPad avec iPadOS 26.2 (ou les versions ultérieures).

Pourquoi Apple intensifie-t-il sa stratégie publicitaire ?

L'initiative s'inscrit dans la stratégie plus large d'Apple afin de développer sa division publicitaire. Elle constitue une part significative des revenus des services qui sont de plus en plus lucratifs.

À noter que ce n'est pas la première fois qu'Apple augmente la visibilité des publicités. En octobre 2022, des annonces avaient déjà été introduites dans la section " Aujourd'hui ".

L'année dernière, Apple a unifié ses efforts en matière de publicités sous la bannière Apple Ads qui a remplacé Apple Search Ads.