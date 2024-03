Il y a de plus en plus de monde sur le créneau des smartphones pliants, le segment ayant démontré sa vitalité et sa résistance à l'effet de mode. Samsung y domine toujours en leader mais les concurrents sont plus nombreux et peuvent même apporter des solutions encore plus intéressantes avec des appareils affinés et sans pliure centrale.

Un acteur ne s'est pas encore lancé dans l'aventure, c'est bien sûr Apple. Avec sa capacité à prendre l'ascendant dans les segments dédiés (tablette tactile, montre connectée, écouteurs sans fil...), une arrivée avec un iPhone pliant pourrait modifier l'équilibre du segment.

Avant l'iPhone ou l'iPad pliant, un grand MacBook

Un tel produit n'arriverait pas avant plusieurs années mais, en réalité, le premier produit pliant d'Apple ne serait pas du tout un appareil mobile. L'analyste Ming-Chi Kuo y va de ses prévisions en affirmant qu'Apple prépare en fait un grand MacBook doté d'un affichage pliant de 20,3 pouces.

Lenovo ThinkPad X Fold

Ce serait en fait le seul vrai projet d'appareil pliant en cours avec un véritable calendrier de développement jusqu'au produit commercial, tandis que l'iPhone pliant reste largement au stade d'exploration sans certitude d'arriver au bout.

Pour autant, un MacBook pliant de 20,3 pouces n'arriverait pas en production avant 2027, ce qui laisse encore un bon bout de temps avant de voir Apple s'attaquer au segment...et qui reporte sans doute un iPhone pliant à la fin de la décennie ou au début de la suivante.

Le PC portable pliant, un univers en formation

Cela va laisser de l'espace à la concurrence pour tester de nouvelles idées ces prochaines années et tenter d'avancer sur le créneau des PC portables avec dalle pliante, comme le proposent déjà certains acteurs à l'image du Lenovo ThinkPad X1 Fold ou des Asus ZenBook Fold.

L'une des difficultés est de leur trouver un véritable usage différenciant, au-delà de la prouesse technique et des questions d'encombrement réduit, pratiques mais justifiant difficilement le tarif supérieur.