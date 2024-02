Depuis les premiers lancements de 2019, les smartphones pliants se sont installés dans le paysage et ont confirmé qu'ils ne sont pas qu'une simple mode, tout en créant un segment ultra premium bienvenu pour les marques en ces temps de baisse des ventes de smartphones traditionnels.

Le groupe Samsung domine ce nouvel espace avec ses smartphones Galaxy Z Fold et Z Flip mais voit arriver au fil des ans bien des concurrents capables de rivaliser sur la fiche technique à défaut d'en vendre beaucoup.

Deux projets d'iPhone pliant en développement

Apple, nouveau numéro un mondial du marché des smartphones en 2023, pourrait y venir d'ici quelques années. Différentes rumeurs le dépôt de certains brevets montrent que la firme californienne y pense et a sans doute des projets en développement sur du moyen terme.

Concept d'iPhone pliant créé en 2022 par un ingénieur

Il y a également eu des rumeurs d'évaluations d'affichages souples issus de différents fournisseurs et des bruits de couloir sur le développement d'une charnière spécifique qui reste un composant stratégique des smartphones pliants.

La publication The Information affirme ainsi qu'Apple travaille sur au moins deux iPhone pliants qui se plieraient comme des smartphones à clapet. On serait donc plus dans une similarité avec le Galaxy Z Flip donnant un format très compact une fois replié et la possibilité d'interactions via un écran externe plus ou moins développé.

Apple prend son temps

Il ne faudra cependant pas espérer croiser les premiers iPhone pliants avant plusieurs années. La fenêtre la plus proche pour une production de masse ne serait pas avant 2026 au mieux.

L'iPhone pliant sera-t-il précédé d'un iPad pliant, notamment pour remplacer la catégorie iPad Mini en souffrance ? Cela reste une possibilité qui permettrait en outre de tester le concept à plus petite échelle qu'un iPhone.

2026 serait d'ailleurs l'année potentielle pour un premier appareil électronique Apple doté d'un écran pliable (smartphone ou tablette), selon des rumeurs précédentes. De quoi laisser aussi un temps de temps pour installer le casque de réalité mixte Vision Pro dont les premiers exemplaires sont désormais entre les mains des early adopters.