Pour l'accès aux mots de passe, passkeys (clés d'accès), mots de passe Wi-Fi ou encore codes de vérification, Apple se dote d'une application de gestion des mots de passe à part entière. Elle sera disponible sur iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia et visionOS 2.

En plus de l'iPhone, de l'iPad, du Mac et du Vision Pro pour les appareils d'Apple, la synchronisation prend en charge les PC équipés de Windows via l'application iCloud pour Windows. L'application Passwords (ou Mots de passe) s'appuie sur iCloud Keychain (Trousseau iCloud).

Il va sans dire que le chiffrement de bout en bout est de rigueur. " L'application Passwords vous permet de filtrer et de trier les comptes en fonction de leur création récente, du type d'identifiant ou si un compte fait partie d'un groupe partagé, afin de trouver rapidement les comptes que vous recherchez ", écrit Apple.

La marque Apple en gage de confiance

L'application Passwords comprend également des alertes pour des mots de passe insuffisamment robustes ou utilisés à plusieurs reprises, ainsi que pour des mots de passe compromis à la suite d'une exposition dans des fuites de données connues.

Apple ne révolutionne pas le genre, mais propose une solution simple principalement axée sur son écosystème. Elle aura peut-être pour effet de mieux sensibiliser le commun des utilisateurs d'Apple à l'intérêt d'un gestionnaire de mots de passe. Du moins, ceux qui auraient pu passer à côté d'iCloud Keychain.

Forcément, les éditeurs spécialisés dans les gestionnaires de mots de passe pourraient voir d'un mauvais œil cette concurrence plus frontale d'Apple qui dispose d'une bonne image en matière de sécurité.