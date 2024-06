Le casque connecté Apple Vision Pro est un produit stratégique pour la firme de Cupertino et ce n'est sans doute pas par hasard que la keynote d'ouverture de l'événement WWDC 2024 a débuté par ce sujet.

Si l'accent a été mis sur les améliorations de la plate-forme VisionOS corrigeant les défauts de jeunesse de l'interface en simplifiant un certain nombre d'interactions basiques comme l'accès au Control Center d'un simple geste, une bonne nouvelle est arrivée à la fin de la présentation de VisionOS 2.0 : l'arrivée confirmée du casque connecté sur de nouveaux marchés, dont la France.

L'Apple Vision Pro en juilllet en France

Le casque Apple Vision Pro sera donc disponible dans l'Hexagone à partir du 12 juillet 2024, aux côtés de l'Australie, du Canada, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, tandis que la Chine, Singapour et le Japon seront servis dès le 28 juin. Les précommandes pour les marchés sur le Vieux Continent débuteront également le 28 juin.

Sans surprise, le prix restera élevé puisque le prix de 3500 dollars du marché américain deviendra 3999 € sur la marché français pour la version avec stockage 256 Go.

VisionOS 2.0, encore plus de possibilités

VisionOS 2.0 apporte plusieurs nouveautés avec l'ajout des photos et vidéos spatiales apportant une sensation de profondeur visuelle aux photos et vidéos. L'effet peut être reproduit avec des clichés classiques grâce à la puissance de l'intelligence artificielle qui recrée l'effet de profondeur rappelant les techniques utilisées pour créer des photos et vidéos 3D.

VisionOS 2.0 donne encore plus d'ampleur à l'écran virtuel Mac en portant l'équivalent de deux affichages 4K devant les yeux de l'utilisateur, transformable en écran incurvé virtuel.

Apple a également mis l'accent sur le nombre croissant d'applications dédiées au casque connecté Apple Vision Pro, en plus du catalogue d'applications compatibles via iOS / iPadOS.